Запас ходу 700 км і зарядка за 10 хвилин: Chery готують недорогого конкурента Tesla (фото)

Exeed E03 — великий електричний седан завдовжки майже 5 метрів. Він отримає два мотори та повний привід, а розгін до 100 км/год займе всього 3 секунди.

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В інтернет потрапили патентні зображення Exeed E03. Перший електромобіль від преміального підрозділу концерну Chery дебютує до кінця поточного року. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Запас ходу седана становитиме 700 км Фото: autohome.com.cn

Новий Exeed E03 стане доступною альтернативою Tesla Model 3, Mercedes EQE та Polestar 2. Це великий седан Е-класу з елегантним обтічним дизайном. У нього витягнутий силует із похилим дахом і висувні дверні ручки. Тоненькі фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами, як у кросовері Exeed Yaoguang.

Габарити Exeed E03 2024:

довжина — 4 950 мм;

ширина — 1 960 мм;

колісна база — 2 900 мм.

[ + – ] У салоні встановлені вузький щиток приладів і великий тачскрін Фото: autohome.com.cn

Салон Exeed E03 показали на шпигунських фото. У седана тоненька віртуальна панель приладів і великий тачскрін мультимедіа. Крім того, електрокар Chery оснастять автопілотом.

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Новий Exeed E03 отримає два електромотори та повний привід, а розгін до 100 км/год займе 3 с. Акумуляторна батарея від CATL забезпечить запас ходу приблизно 700 км і підтримуватиме швидку зарядку. Зарядити електромобіль у такому режимі на 80% можна буде лише за 10 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery створили недорогого конкурента Ford Bronco та Land Rover Defender за $21 500.

Також ми писали, що Chery готують новий доступний кросовер.