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Запас ходу 700 км і зарядка за 10 хвилин: Chery готують недорогого конкурента Tesla (фото)

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Фото: autohome.com.cn | Exeed E03 стане першим електрокаром у лінійці бренду

Exeed E03 — великий електричний седан завдовжки майже 5 метрів. Він отримає два мотори та повний привід, а розгін до 100 км/год займе всього 3 секунди.

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В інтернет потрапили патентні зображення Exeed E03. Перший електромобіль від преміального підрозділу концерну Chery дебютує до кінця поточного року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Exeed E03, новий Exeed E03, електромобіль Exeed E03, Chery Exeed E03, електромобіль Chery Fullscreen
Запас ходу седана становитиме 700 км
Фото: autohome.com.cn

Новий Exeed E03 стане доступною альтернативою Tesla Model 3, Mercedes EQE та Polestar 2. Це великий седан Е-класу з елегантним обтічним дизайном. У нього витягнутий силует із похилим дахом і висувні дверні ручки. Тоненькі фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами, як у кросовері Exeed Yaoguang.

Габарити Exeed E03 2024:

  • довжина — 4 950 мм;
  • ширина — 1 960 мм;
  • колісна база — 2 900 мм.
Exeed E03, новий Exeed E03, електромобіль Exeed E03, Chery Exeed E03, електромобіль Chery Fullscreen
У салоні встановлені вузький щиток приладів і великий тачскрін
Фото: autohome.com.cn

Салон Exeed E03 показали на шпигунських фото. У седана тоненька віртуальна панель приладів і великий тачскрін мультимедіа. Крім того, електрокар Chery оснастять автопілотом.

Важливо
Представлений найбільший і розкішний кросовер Chery за $22 000 (фото)
Представлений найбільший і розкішний кросовер Chery за $22 000 (фото)

Новий Exeed E03 отримає два електромотори та повний привід, а розгін до 100 км/год займе 3 с. Акумуляторна батарея від CATL забезпечить запас ходу приблизно 700 км і підтримуватиме швидку зарядку. Зарядити електромобіль у такому режимі на 80% можна буде лише за 10 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery створили недорогого конкурента Ford Bronco та Land Rover Defender за $21 500.

Також ми писали, що Chery готують новий доступний кросовер.