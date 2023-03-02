Запас ходу 700 км і зарядка за 10 хвилин: Chery готують недорогого конкурента Tesla (фото)
Exeed E03 — великий електричний седан завдовжки майже 5 метрів. Він отримає два мотори та повний привід, а розгін до 100 км/год займе всього 3 секунди.
В інтернет потрапили патентні зображення Exeed E03. Перший електромобіль від преміального підрозділу концерну Chery дебютує до кінця поточного року. Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Exeed E03 стане доступною альтернативою Tesla Model 3, Mercedes EQE та Polestar 2. Це великий седан Е-класу з елегантним обтічним дизайном. У нього витягнутий силует із похилим дахом і висувні дверні ручки. Тоненькі фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами, як у кросовері Exeed Yaoguang.
Габарити Exeed E03 2024:
- довжина — 4 950 мм;
- ширина — 1 960 мм;
- колісна база — 2 900 мм.
Салон Exeed E03 показали на шпигунських фото. У седана тоненька віртуальна панель приладів і великий тачскрін мультимедіа. Крім того, електрокар Chery оснастять автопілотом.
Новий Exeed E03 отримає два електромотори та повний привід, а розгін до 100 км/год займе 3 с. Акумуляторна батарея від CATL забезпечить запас ходу приблизно 700 км і підтримуватиме швидку зарядку. Зарядити електромобіль у такому режимі на 80% можна буде лише за 10 хвилин.
Раніше Фокус повідомляв, що Chery створили недорогого конкурента Ford Bronco та Land Rover Defender за $21 500.
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