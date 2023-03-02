Запас хода 700 км и зарядка за 10 минут: Chery готовят недорогого конкурента Tesla (фото)
Exeed E03 — большой электрический седан длиной почти 5 метров. Он получит два мотора и полный привод, а разгон до 100 км/ч займет всего 3 секунды.
В интернет попали патентные изображения Exeed E03. Первый электромобиль от премиального подразделения концерна Chery дебютирует до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Exeed E03 станет доступной альтернативой Tesla Model 3, Mercedes EQE и Polestar 2. Это большой седан Е-класса с элегантным обтекаемым дизайном. У него вытянутый силуэт с покатой крышей и выдвижные дверные ручки. Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами, как в кроссовере Exeed Yaoguang.
Габариты Exeed E03 2024:
- Длина – 4950 мм
- Ширина – 1960 мм
- Колесная база – 2900 мм
Салон Exeed E03 показали на шпионских фото. У седана тоненькая виртуальная панель приборов и большой тачскрин мультимедиа. Кроме того, электрокар Chery оснастят автопилотом.
Новый Exeed E03 получит два электромотора и полный привод, а разгон до 100 км/ч займет 3 с. Аккумуляторная батарея от CATL обеспечит запас хода примерно в 700 км и будет поддерживать быструю зарядку. Зарядить электромобиль в таком режиме на 80% можно будет всего за 10 минут.
Ранее Фокус сообщал, что Chery создали недорогого конкурента Ford Bronco и Land Rover Defender за $21 500.
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