Запас хода 700 км и зарядка за 10 минут: Chery готовят недорогого конкурента Tesla (фото)

Exeed E03 — большой электрический седан длиной почти 5 метров. Он получит два мотора и полный привод, а разгон до 100 км/ч займет всего 3 секунды.

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В интернет попали патентные изображения Exeed E03. Первый электромобиль от премиального подразделения концерна Chery дебютирует до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Запас хода седана составит 700 км Фото: autohome.com.cn

Новый Exeed E03 станет доступной альтернативой Tesla Model 3, Mercedes EQE и Polestar 2. Это большой седан Е-класса с элегантным обтекаемым дизайном. У него вытянутый силуэт с покатой крышей и выдвижные дверные ручки. Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами, как в кроссовере Exeed Yaoguang.

Габариты Exeed E03 2024:

Длина – 4950 мм

Ширина – 1960 мм

Колесная база – 2900 мм

[ + – ] В салоне установлены узкий щиток приборов и большой тачскрин Фото: autohome.com.cn

Салон Exeed E03 показали на шпионских фото. У седана тоненькая виртуальная панель приборов и большой тачскрин мультимедиа. Кроме того, электрокар Chery оснастят автопилотом.

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Новый Exeed E03 получит два электромотора и полный привод, а разгон до 100 км/ч займет 3 с. Аккумуляторная батарея от CATL обеспечит запас хода примерно в 700 км и будет поддерживать быструю зарядку. Зарядить электромобиль в таком режиме на 80% можно будет всего за 10 минут.

Ранее Фокус сообщал, что Chery создали недорогого конкурента Ford Bronco и Land Rover Defender за $21 500.

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