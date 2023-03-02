Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Запас хода 700 км и зарядка за 10 минут: Chery готовят недорогого конкурента Tesla (фото)

Exeed E03, новый Exeed E03, электромобиль Exeed E03, Chery Exeed E03, электромобиль Chery
Фото: autohome.com.cn | Exeed E03 станет первым электрокаром в линейке бренда

Exeed E03 — большой электрический седан длиной почти 5 метров. Он получит два мотора и полный привод, а разгон до 100 км/ч займет всего 3 секунды.

Related video

В интернет попали патентные изображения Exeed E03. Первый электромобиль от премиального подразделения концерна Chery дебютирует до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Exeed E03, новый Exeed E03, электромобиль Exeed E03, Chery Exeed E03, электромобиль Chery Fullscreen
Запас хода седана составит 700 км
Фото: autohome.com.cn

Новый Exeed E03 станет доступной альтернативой Tesla Model 3, Mercedes EQE и Polestar 2. Это большой седан Е-класса с элегантным обтекаемым дизайном. У него вытянутый силуэт с покатой крышей и выдвижные дверные ручки. Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами, как в кроссовере Exeed Yaoguang.

Габариты Exeed E03 2024:

  • Длина – 4950 мм
  • Ширина – 1960 мм
  • Колесная база – 2900 мм
Exeed E03, новый Exeed E03, электромобиль Exeed E03, Chery Exeed E03, электромобиль Chery Fullscreen
В салоне установлены узкий щиток приборов и большой тачскрин
Фото: autohome.com.cn

Салон Exeed E03 показали на шпионских фото. У седана тоненькая виртуальная панель приборов и большой тачскрин мультимедиа. Кроме того, электрокар Chery оснастят автопилотом.

Важно
Представлен самый большой и роскошный кроссовер Chery за $22 000 (фото)
Представлен самый большой и роскошный кроссовер Chery за $22 000 (фото)

Новый Exeed E03 получит два электромотора и полный привод, а разгон до 100 км/ч займет 3 с. Аккумуляторная батарея от CATL обеспечит запас хода примерно в 700 км и будет поддерживать быструю зарядку. Зарядить электромобиль в таком режиме на 80% можно будет всего за 10 минут.

Ранее Фокус сообщал, что Chery создали недорогого конкурента Ford Bronco и Land Rover Defender за $21 500.

Также мы писали, что Chery готовят новый доступный кроссовер.