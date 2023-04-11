Новый премиальный внедорожник от Huawei рассекретили до премьеры (фото)

Внедорожник получил сдержанный дизайн и богатое оснащение. Модель предложат в версиях на 4, 6 и 7 посадочных мест.

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Huawei и Seres готовят премиальный внедорожник AITO M9, который будет доступен с электрической и гибридной силовыми установками. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

В интернет попали патентные изображения внедорожника AITO M9. Он отличается стильным дизайном и привычным силуэтом.

Спереди расположены большие фары, соединенные светодиодной полосой. Под ними находится решетка радиатора в форме трапеции.

Дверные ручки утоплены в кузов и выдвигаются при активации. На крыше расположены рейлинги.

AITO M9 получил традиционный силуэт внедорожника Фото: autohome.com.cn

Длина внедорожника составляет более 5200 мм. Его колесная база будет достигать около 3000 мм.

Задние фонари соединены светодиодной полосой Фото: autohome.com.cn

Новинку предложат в версиях на 4, 6 и 7 посадочных мест. При этом будет доступна как гибридная силовая установка, так и модель исключительно на электротяге.

Гибридный AITO M9 оснастят 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Их суммарная мощность составит около 500 л.с.

Электрическая версия внедорожника будет обладать мощностью свыше 500 л.с. Запас хода составит более 400 км на одном заряде.

AITO M9 появится на китайском рынке в третьем квартале 2023 года. Его стартовая цена составит около 350 000 юаней (50 850 долларов).

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