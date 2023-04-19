Great Wall презентували разючий шестиколісний пікап із гібридною установкою (фото)

Пікап Great Wall Cannon подовжили й додали йому пару коліс. Автомобіль обладнаний 510-сильною установкою та здатний проїхати 50 км на електротязі.

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На автошоу в Шанхаї дебютував новий Great Wall Cannon CyberP! Величезний шестиколісний пікап поки що є концепт-каром, але незабаром надійде у виробництво. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Пікап отримав 33-дюймові позашляхові шини Фото: carscoops.com

Щоб додати третю вісь, пікап Great Wall Cannon подовжили. Крім того, автомобіль отримав особливу решітку радіатора, карбоновий капот із повітрозабірниками та масивні бампери. У кузові з'явилися дуги, а його задній борт виконаний таким, що відчиняється.

Задній борт кузова виконаний таким, що відчиняється Фото: carscoops.com

Крім того, новий Great Wall Cannon CyberP!ckup підготували до серйозного бездоріжжя. Йому збільшили кліренс і встановили величезні 33-дюймові позашляхові шини (для них знадобилися розширювачі арок).

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Салон Great Wall Cannon CyberP! ckup вийшов досить нетиповим, як для моделі підвищеної прохідності. Його оздобили білою шкірою та полірованим алюмінієм, а також встановили віртуальну панель приладів і великий сенсорний дисплей.

Салон оздоблений білою шкірою Фото: carscoops.com

Пікап Great Wall отримав нову гібридну установку. Бензиновий 3,0-літровий V6 твін-турбо й електромотор сумарно розвивають 510 к. с. і 750 Нм. Він здатний буксирувати 6-тонний причіп і може проїхати до 50 км у повністю електричному режимі. Повний привід доповнений п'ятьма блокованими диференціалами.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet представили потужний пікап для серйозного бездоріжжя.

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