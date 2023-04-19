Ретро-дизайн и новые технологии: китайцы представили роскошный седан за $725 000 (фото)

Модель сохранила ретро-дизайн в стиле оригинального Hongqi CA72 1958 года. Новое поколение седана получило множество отличий в сравнении с предшественником.

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На Автосалоне в Шанхае состоялась презентация роскошного ретро-седана Hongqi L5 второго поколения. Об этом рассказали на сайте Autohome.

Производитель премиальных автомобилей Hongqi представил второе поколение своего представительского седана L5. Модель сохранила ретро-дизайн в стиле оригинального Hongqi CA72 1958 года и на первый взгляд отличается от своего предшественника только некоторыми деталями. Тем не менее новая модель получила измененный кузов, увеличенную решетку радиатора, а также модернизированые бампера и оптику.

Hongqi L5 второго поколения сохранил традиционный дизайн Фото: autohome.com.cn

В интерьере разместили три жидкокристаллических дисплея, объединенных в единый блок. Для управления функционалом автомобиля можно использовать и физические кнопки на центральном тоннеле. Перед водителем размещен двухспицевое рулевое колесо, которое также выполнено в ретро-стиле.

Интерьер выполнен в трех цветах Фото: autohome.com.cn

В Hongqi не стали раскрывать технические характеристики седана L5 второго поколения. Известно, что модель оснастят новым турбированным двигателем V8.

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Предыдущее поколение модели собиралось небольшими партиями с 2014 года. Hongqi L5 является самым дорогим автомобилем в истории Китая. Его стоимость достигала 5 млн юаней (725 000 долларов).

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