Chery представили большой гибридный кроссовер с запасом хода 1400 км (фото)

Chery Tiggo 9 C-DM может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,3 секунды. Кроссовер обладает богатым оснащением и поступит в продажу уже в мае этого года.

Related video

На Автосалоне в Шанхае представили гибридную версию флагманского кроссовера Chery Tiggo 9. Об этом рассказали на сайте Autohome.

Chery Tiggo 9 C-DM получил впечатляющие характеристики с большим запасом хода. Внешне он не отличается от полностью бензиновой версии.

Спереди установлена большая решетка радиатора и узкие фары. Также на бампере есть черные декоративные элементы, которые дополняют дизайн кроссовера.

Chery Tiggo 9 C-DM внешне не отличается от бензиновой модели Фото: autohome.com.cn

Задние фонари соединены в один блок. Снизу расположены фальшивые выхлопные патрубки.

Задние фонари соединены в один блок Фото: autohome.com.cn

Габариты Chery Tiggo 9:

длина — 4820 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1699 мм;

колесная база — 2820 мм.

В интерьере разместили большой сенсорный дисплей, который объединил информационно-развлекательную систему и приборную панель. Количество физических кнопок свели до минимума.

В интерьере почти нет физических кнопок Фото: autohome.com.cn

Chery Tiggo 9 CD-M оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым двигателем Kunpeng Power TGDI мощностью 254 л.с., который дополнен электромотором. Максимальный запас хода составляет 1400 км, а на электротяге кроссовер может проехать 165 км.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,3 секунды. Расход бензина составляет 4,2 литра на 100 км.

Важно

Китайский Hummer: BYD показал электровнедорожник за $160 000 с запасом хода 1000 км (фото)

Продажи новинки в Китае начнутся уже в мае 2023 года. Пока доступна только бензиновая версия по цене от 160 тысяч юаней (23 тысячи долларов).

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Шанхае презентован новый электрический кроссовер HiPhi Y.