Geely представили стильный крососовер за $15 000: он может появиться в Украине (фото)

Geely Binyue Cool Champion Edition имеет несколько отличий от стандартного кроссовера. Модель получила богатое оснащение и стильный дизайн.

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Geely представили стильный компактный кроссовер Binyue Cool Champion Edition, который рассчитан на молодую аудиторию. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Geely Binyue Cool Champion Edition отличается от стандартного кроссовера новым большим панорамным люком на крыше, водительским сиденьем с электронной регулировкой и спойлером на крышке багажника. Снаружи есть несколько красных акцентов.

На кузове есть несколько красных акцентов Фото: DongCheDi

Габариты Geely Binyue Cool Champion Edition:

длина — 4380 мм;

ширина — 1800 мм;

высота — 1609 мм;

колесная база — 2600 мм.

На кроссовер установлены 18-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава. Под ними размещены тормозные суппорта красного цвета.

Интерьер выполнен в двух цветах с зеленой отделкой на приборной панели. В салоне есть 10,25-дюймовая приборная панель и 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей.

Интерьер Geely Binyue Cool Champion Edition выполнен в двух цветах Фото: DongCheDi

На центральной консоли доступна беспроводная зарядка. Список оснащения включает систему навигации GPS, Bluetooth, распознавание голоса и дистанционное управление.

Geely Binyue Cool оснащен четырьмя наружными камерами и четырьмя ультразвуковыми радарами. Они используются для систем круиз-контроля, автономной парковки и контроля спуска с холма.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической ​​коробкой передач с двумя сцеплениями.

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Geely Binyue Cool Champion Edition уже доступен для покупки в Китае. Начальная цена составляет 103 800 юаней (15 000 долларов). В будущем кроссовер может появиться и в Украине.

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