Geely представили стильний кросовер за $15 000: він може з'явитися в Україні (фото)

Geely Binyue Cool Champion Edition має декілька відмінностей від стандартного кросовера. Модель отримала багате оснащення і стильний дизайн.

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Geely презентували стильний компактний кросовер Binyue Cool Champion Edition, який розрахований на молоду аудиторію. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Geely Binyue Cool Champion Edition відрізняється від стандартного кросовера новим великим панорамним люком на даху, сидінням водія з електронним регулюванням і спойлером на кришці багажника. Зовні є кілька червоних акцентів.

На кузові є кілька червоних акцентів Фото: DongCheDi

Габарити Geely Binyue Cool Champion Edition:

довжина — 4 380 мм;

ширина — 1 800 мм;

висота — 1 609 мм;

колісна база — 2 600 мм.

На кросовер встановлені 18-дюймові колісні диски з алюмінієвого сплаву. Під ними розміщені гальмівні супорти червоного кольору.

Інтер'єр виконаний у двох кольорах із зеленим оздобленням на панелі приладів. У салоні є 10,25-дюймова панель приладів і 12,3-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей.

Інтер'єр Geely Binyue Cool Champion Edition виконаний у двох кольорах Фото: DongCheDi

На центральній консолі є бездротова зарядка. Список оснащення враховує систему навігації GPS, Bluetooth, розпізнавання голосу та дистанційне керування.

Geely Binyue Cool оснащений чотирма зовнішніми камерами та чотирма ультразвуковими радарами. Вони використовуються для систем круїз-контролю, автономного паркування та контролю спуску з пагорба.

Кросовер оснащений 1,5-літровим турбованим двигуном потужністю 181 к. с. і 290 Нм крутного моменту. Він працює в парі із 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач з двома зчепленнями.

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Geely Binyue Cool Champion Edition вже доступний для покупки у Китаї. Початкова ціна складає 103 800 юанів (15 000 доларів). У майбутньому кросовер може з'явитись і в Україні.

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