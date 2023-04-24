Стильно і дешево: Suzuki починають продаж найдоступнішого у світі купе-кросовера (фото)

Suzuki Fronx відрізняється виразним дизайном з похилим дахом і мускулистими розширеними крилами. Бюджетна модель досить багато оснащена.

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Новий Suzuki Fronx надійшов у виробництво та виходить на ринок. Модель буде коштувати від 9000 до 11 300 доларів і стане найдешевшим у світі купе-кросовером. Про це повідомляє офіційний сайт Suzuki.

Поки кросовер Suzuki Fronx 2023 доступний лише в Індії – саме там налагоджено складання моделі. Втім, невдовзі він має з'явитися і на глобальному ринку та змінити хетчбек Suzuki Baleno, який продавали у Європі, Азії, Африці та Латинській Америці.

У кросовера похилий купеподібний дах Фото: Suzuki

Новий Suzuki Fronx побудований на платформі Baleno і зберігає окремі риси моделі на кшталт широкої решітки радіатора. Водночас у нього похилий купеподібний дах, висока віконна лінія і мускулисті розширені крила. За габаритами кросовер можна порівняти з попередником.

Розміри Suzuki Fronx 2023:

довжина — 3995 мм;

ширина — 1765 мм;

висота — 1550 мм;

колісна база — 2650 мм.

У авто мускулисті розширені крила Фото: Suzuki

У салоні кермо, прилади та центральна панель з 9,0-дюймовим сенсорним дисплеєм запозичені у відродженого Suzuki Grand Vitara. Об'єм багажника Fronx становить 308 л.

Бюджетна модель дуже непогано оснащена. Базова комплектація Suzuki Fronx 2023 включає безключовий доступ, клімат-контроль, парктронік та ESP.

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Топовий варіант отримав діодні фари, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, круїз-контроль та бездротову зарядку для смартфонів. Також встановлені системи автоматичного гальмування та утримання у смузі.

Частину деталей салону запозичили у нового Suzuki Grand Vitara Фото: Suzuki

На вибір доступні 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 90 к. с. та 1,0-літровий турбомотор на 100 к. с. У першому випадку запропонують 5-ступінчасту механічну та роботизовану КПП, у другому – механіку та 6-ступінчастий автомат.

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