Geely презентували стильний електрокросовер за $14 800 із двигуном Volvo (фото)

Geely Boyue Cool має виразний дизайн і величезний багажник. Кросовер оснащений бензиновою турбочетвіркою Volvo, а пізніше модель отримає гібридну версію.

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У Китаї презентували новий Geely Boyue Cool. Бюджетний кросовер надійде у продаж на батьківщині за ціною від 102 800 до 125 800 юанів ($14 800 – 18 100), а потім розпочнеться його експорт під назвою Atlas Cool. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами Фото: CarNewsChina

Кросовер Geely Boyue Cool виконаний у новому фірмовому стилі та нагадує старшого Geely Atlas другого покоління. У нього високий капот і вигнута віконна лінія. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими Т-подібними фарами з діодною оптикою.

Кросовер оснащений 184-сильною турбочетвіркою Volvo Фото: CarNewsChina

Розміри Geely Boyue Cool 2023:

довжина – 4510 мм;

ширина – 1865 мм;

висота – 1650 мм;

колісна база – 2700 мм.

На центральній панелі встановлено портретний тачскрін Фото: CarNewsChina

У салоні встановлені віртуальна панель приладів та великий портретний тачскрін з діагоналлю 13,2 дюйми. Geely Boyue Cool має великий 571-літровий багажник, а в салоні передбачено 39 різних відсіків для дрібної поклажі. Серед опцій є проекція на лобове скло, камери кругового огляду, функція розпізнавання обличчя та система напівавтономного водіння.

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Новий Geely Boyue Cool отримав 1,5-літровий турбомотор Volvo потужністю 184 к. с. та 7-ступінчасту КПП з двома зчепленнями. Він розганяється до 100 км/год за 7,9 сек і витрачає в середньому 6,3 л/100 км. Згодом також з'явиться гібрид Geely Boyue Cool.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely показали компактний кросовер за 15 000 доларів, який може з'явитися в Україні.