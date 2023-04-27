Китайський конкурент Suzuki Jimny отримав незвичайний дисплей на кузові (відео)

Однією з опцій Baojun Yep стане цифровий дисплей для задньої частини авто. Він може відображати час, різні зображення та текст.

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Китайське спільне підприємство GM SGMW показало нову незвичайну особливість компактного позашляховика Baojun Yep. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Однією з опцій Baojun Yep стане цифровий дисплей для задньої частини авто. З його допомогою можна надсилати різні повідомлення іншим водіям.

Нова функція, за словами GM SGMW, надихнута годинниками. У них дійсно можна виявити схожість зі смартгодинником Apple Watch.

Довжина модуля становить понад 1 метр, а ширина — 0,26 метра. Покупці можуть вибрати кілька варіантів дизайну на вибір.

Розміри дисплея становлять 300 x 256 мм. Він може відображати час, різні зображення та текст.

Дисплей може відображати час, різні зображення та текст Фото: autohome.com.cn

Також Baojun Yep буде оснащений інтелектуальною системою керування Lingxi. Вона працюватиме за допомогою просунутої системи камер та датчиків.

Габарити Baojun Yep 2023:

довжина — 3385 мм;

ширина — 1685 мм;

висота — 1721 мм;

колісна база — 2110 мм.

Baojun Yep оснащений одним електромотором потужністю 68 к.с. і 140 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість обмежена на 100 км/год. Запас ходу сягає 303 км одному заряді.

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Продажі позашляховика в Китаї розпочнуться вже у червні 2023 року. Початкова ціна моделі становитиме 100 000 юанів (14 400 доларів).

Раніше Фокус писав, що у Китаї презентували новий Geely Boyue Cool.