Большие перемены: Cadillac Escalade станет электромобилем (фото)

Электромобиль Cadillac Escalade предложат в стандартной и удлиненной версиях. Внедорожнику готовят силовые установки мощностью до 1000 л. с.

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Cadillac Escalade получит новую электрическую версию уже в нынешнему году, а ее производство стартует в 2024 году. Информацию подтвердили представители концерна General Motors и опубликовали на своем сайте первый тизер модели.

Новый Cadillac Escalade IQ (именно так назвали электрокар) станет третьей электрической моделью бренда после кроссовера Lyriq и флагманского седана Celestiq. Как и собратья, он будет использовать электрическую архитектуру Ultium.

Электромобиль сейчас проходит тесты Фото: carscoops.com

На тизере изображена только надпись Escalade IQ на кузове. Впрочем, ранее электромобиль Cadillac Escalade IQ видели в камуфляже на тестах. Дизайн внедорожника более обтекаемый, чем у бензиновой модели.

В General Motors подтвердили, что по примеру бензинового собрата электромобиль Cadillac Escalade предложат в двух версиях – стандартной IQ и удлиненной IQL.

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Характеристики Cadillac Escalade IQ держат в секрете. Ожидается, что внедорожник получит силовые установки от сопоставимого по размерам GMC Hummer – они лучше всего подойдут большому и тяжелому авто. Это значит, что модель могут предложить в версиях на 625, 830 и 1000 л. с. Запас хода превысит 500 км.

Вице-президент Cadillac Рори Харви сообщил, что Escalade станет представителем нового семейства электрокаров. Кроме него, в 2023 году представят еще две электрические модели, а с 2030 года бренд откажется от бензиновых и дизельных двигателей.

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