Великі зміни: Cadillac Escalade стане електромобілем (фото)

Електромобіль Cadillac Escalade запропонують у стандартній та подовженій версіях. Позашляховику готують силові установки потужністю до 1000 к. с.

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Cadillac Escalade отримає нову електричну версію вже цього року, а її виробництво стартує у 2024 році. Інформацію підтвердили представники концерну General Motors та опублікували на своєму сайті перший тизер моделі.

Новий Cadillac Escalade IQ (саме так назвали електрокар) стане третьою електричною моделлю бренду після кросовера Lyriq та флагманського седана Celestiq. Як і побратими, він використовуватиме електричну архітектуру Ultium.

Електромобіль наразі проходить тести Фото: carscoops.com

На тизері зображено лише напис Escalade IQ на кузові. Втім, раніше електромобіль Cadillac Escalade IQ бачили у камуфляжі на тестах. Дизайн позашляховика більш обтічний, ніж у бензинової моделі.

У General Motors підтвердили, що за прикладом бензинового побратима електромобіль Cadillac Escalade запропонують у двох версіях – стандартної IQ та подовженої IQL.

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Характеристики Cadillac Escalade IQ тримають у секреті. Очікується, що позашляховик отримає силові установки від схожого за розмірами GMC Hummer – вони найкраще підійдуть великому і важкому авто. Це означає, що модель можуть запропонувати у версіях на 625, 830 та 1000 к. с. Запас ходу перевищить 500 км.

Віце-президент Cadillac Рорі Харві повідомив, що Escalade стане представником нової родини електрокарів. Крім нього, 2023 року представлять ще дві електричні моделі, а з 2030 року бренд відмовиться від бензинових та дизельних двигунів.

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