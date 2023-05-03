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Авто

Найдешевший Cadillac повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Cadillac GT4, новий Cadillac GT4, кросовер Cadillac, Cadillac GT4 2024
Фото: autohome.com.cn | Cadillac GT4 має довгий капот і високу віконну лінію

Cadillac GT4 стане доступнішою альтернативою моделі XT4. Кросовер запропонують у версіях потужністю 204 та 237 к. с. із переднім чи повним приводом.

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В інтернет потрапили фото Cadillac GT4. Компактний преміальний кросовер мають презентувати найближчими місяцями. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Нова модель стане найдешевшим Cadillac
Фото: autohome.com.cn

Новий Cadillac GT4 випускатимуть у Китаї, і він стане найдешевшою сучасною моделлю марки. Його позиціонують як доступнішу альтернативу Cadillac XT4. Два кросовери можна порівняти за розмірами.

Габарити Cadillac GT4 2024:

  • довжина — 4633 мм;
  • ширина — 1878 мм;
  • висота — 1535 мм;
  • колісна база — 2800 мм.
Cadillac GT4 2024, Cadillac GT4, новий Cadillac GT4, кросовер Cadillac, Fullscreen
На вибір запропонують бензинові турбомотори об'ємом 1,5 та 2,0 л
Фото: autohome.com.cn

Cadillac GT4 має довгий капот і високу віконну лінію. Фірмова решітка радіатора поєднується з тоненькими світлодіодними фарами. Заднє скло прикрите спойлером, а по краях кузова розташовані Г-подібні ліхтарі.

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У салоні на передній панелі встановлені два великі дисплеї. Більшість кнопок усередині є сенсорними, а важіль КПП винесений на кермову колонку.

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На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: autohome.com.cn

Кросовер Cadillac GT4 запропонують у двох версіях. Передньопривідний варіант оснастять 1,5-літровим 204-сильним турбомотором, а повнопривідний — 2,0-літровим 237-сильним. Обидві модифікації отримають 8-ступінчасту автоматичну КПП, а максимальна швидкість буде обмежена на позначці 210 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors представили недорогий сімейний електрокросовер із запасом ходу 600 км.

Також ми писали, що Chevrolet знімають із виробництва доступні електрокари.