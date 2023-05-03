Найдешевший Cadillac повністю розсекретили до прем'єри (фото)
Cadillac GT4 стане доступнішою альтернативою моделі XT4. Кросовер запропонують у версіях потужністю 204 та 237 к. с. із переднім чи повним приводом.
В інтернет потрапили фото Cadillac GT4. Компактний преміальний кросовер мають презентувати найближчими місяцями. Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Cadillac GT4 випускатимуть у Китаї, і він стане найдешевшою сучасною моделлю марки. Його позиціонують як доступнішу альтернативу Cadillac XT4. Два кросовери можна порівняти за розмірами.
Габарити Cadillac GT4 2024:
- довжина — 4633 мм;
- ширина — 1878 мм;
- висота — 1535 мм;
- колісна база — 2800 мм.
Cadillac GT4 має довгий капот і високу віконну лінію. Фірмова решітка радіатора поєднується з тоненькими світлодіодними фарами. Заднє скло прикрите спойлером, а по краях кузова розташовані Г-подібні ліхтарі.
У салоні на передній панелі встановлені два великі дисплеї. Більшість кнопок усередині є сенсорними, а важіль КПП винесений на кермову колонку.
Кросовер Cadillac GT4 запропонують у двох версіях. Передньопривідний варіант оснастять 1,5-літровим 204-сильним турбомотором, а повнопривідний — 2,0-літровим 237-сильним. Обидві модифікації отримають 8-ступінчасту автоматичну КПП, а максимальна швидкість буде обмежена на позначці 210 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що General Motors представили недорогий сімейний електрокросовер із запасом ходу 600 км.
Також ми писали, що Chevrolet знімають із виробництва доступні електрокари.