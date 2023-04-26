Найдоступніші електромобілі Chevrolet знімуть із виробництва: названі причини

Електромобілі Chevrolet Bolt та Bolt EUV замінять сучаснішими моделями. Попит на них невисокий, навіть незважаючи на привабливу ціну.

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Недорогі електромобілі Chevrolet Bolt та Bolt EUV припинять випускати до кінця цього року. Про це заявила СЕО концерну General Motors Мері Барра, повідомляє The Verge.

Після припинення випуску сімейства Chevrolet Bolt завод у Мічигані переобладнують для випуску нових електрокарів на більш сучасній платформі GM Ultium. Їхнє складання стартує у 2024 році.

Дешеві електромобілі не дуже популярні Фото: General Motors

Причинами відмови від хетчбека Chevrolet Bolt та кросовера Bolt EUV є застаріла конструкція та малий попит на електромобілі. Зараз ці моделі є одними з найдешевших на ринку — ціна хетчбека Chevrolet Bolt стартує з 26 595 доларів, а з урахуванням урядової субсидії вона становить лише 24 000 доларів.

До того ж, електромобілі Chevrolet є найбільш "далекобійними" в бюджетному ціновому сегменті. Запас ходу хетчбека складає 417 км, а кросовера – 400 км.

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Електрокари Chevrolet не купують через постраждалу репутацію. У минулому автомобілі оснащували дефектними батареями, що призвело до низки пожеж. І хоча батареї замінили, це дуже вплинуло на рівень продажу авто.

Chevrolet Bolt дебютував у 2016 році Фото: General Motors

Нагадаємо, що електромобіль Chevrolet Bolt представили у 2016 році. П'ять років потому він пройшов оновлення, а в лінійці з'явився споріднений електрокросовер Chevrolet Bolt EUV.

Поки що невідомо, чи з'явиться друге покоління Chevrolet Bolt. Після припинення випуску моделей їхню нішу частково займе електрокросовер Chevrolet Equinox вартістю від 30 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet готують потужних конкурентів Porsche Cayenne та Macan.

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