Самые доступные электромобили Chevrolet снимут с производства: названы причины

Электромобили Chevrolet Bolt и Bolt EUV заменят более современными моделями. Спрос на них невысокий, даже несмотря на привлекательную цену.

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Недорогие электромобили Chevrolet Bolt и Bolt EUV прекратят выпускать до конца нынешнего года. Об этом заявила СЕО концерна General Motors Мэри Барра, сообщает сайт The Verge.

После прекращения выпуска семейства Chevrolet Bolt завод в Мичигане переоборудуют для выпуска новых электрокаров на более современной платформе GM Ultium. Их сборка стартует в 2024 году.

Дешевые электромобили не очень популярны Фото: General Motors

Причинами отказа от хэтчбека Chevrolet Bolt и кроссовера Bolt EUV является устаревшая конструкция и малый спрос на электромобили. Сейчас эти модели являются одними из самых дешевых на рынке – цена хэтчбека Chevrolet Bolt стартует с 26 595 долларов, а с учетом правительственной субсидии она составляет всего 24 000 долларов.

К тому же, электромобили Chevrolet являются самыми "дальнобойными" в бюджетном ценовом сегменте. Запас хода хэтчбека составляет 417 км, а кроссовера – 400 км.

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Электрокары Chevrolet не покупают из-за пострадавшей репутации. В прошлом автомобили оснащали дефектными батареями, что привело к череде пожаров. И хотя батареи заменили, это очень повлияло на уровень продаж авто.

Chevrolet Bolt дебютировал в 2016 году Фото: General Motors

Напомним, что электромобиль Chevrolet Bolt представили в 2016 году. Пять лет спустя он прошел обновление, а в линейке появился родственный электрокроссовер Chevrolet Bolt EUV.

Пока неизвестно, появится ли второе поколение Chevrolet Bolt. После прекращения выпуска моделей их нишу частично займет электрокроссовер Chevrolet Equinox стоимостью от 30 000 долларов.

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