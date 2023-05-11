General Motors повертаються до Європи: які моделі будуть представлені

General Motors готуються вивести на європейський ринок кілька електричних моделей. Первістком стане новий кросовер Cadillac Lyriq.

Related video

У General Motors готують повернення на європейський ринок. Американський концерн планує продавати у Старому світі виключно електромобілі. Про це заявила новий керівник європейського підрозділу GM Жаклін МакКуейд в інтерв'ю сайту Automotive News Europe.

За її словами, європейська штаб-квартира концерну буде відкрита у Цюріху. Жаклін МакКуейд не розповіла, які саме моделі виведуть на ринок, але натякнула, що йдеться про електрокари на платформі Ultium.

Chevrolet Equinox також має з'явитися на європейському ринку Фото: General Motors

Водночас джерела у General Motors повідомили, що до Європи точно приїде новий Cadillac Lyriq. Також розглядається можливість продавати електричні кросовери Buick Electra E5, Chevrolet Blazer та Equinox.

А ось пікапи Chevrolet Silverado EV та GMC Hummer EV навряд чи з'являться в автосалонах General Motors – вони надто великі для європейських доріг.

Важливо

General Motors готують доступний сімейний електромобіль за ціною Duster (фото)

Також стало відомо, що на першому етапі продажі стартують у скандинавських країнах – Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Згодом автосалони відкриються і в інших країнах.

Нагадаємо, що концерн General Motors почав скорочувати свою присутність у Європі з 2017 року після продажу Opel. Останнім часом там продавали дрібними партіями лише спортивні Chevrolet Corvette та Camaro.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors показали компактний електропікап за $15 000.

Також ми писали, що розсекречено стильний конкурент Audi Q5 від General Motors.