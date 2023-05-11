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General Motors повертаються до Європи: які моделі будуть представлені

Cadillac Lyriq, General Motors, Chevrolet Equinox
Фото: General Motors | У Європі очікується новий Cadillac Lyriq

General Motors готуються вивести на європейський ринок кілька електричних моделей. Первістком стане новий кросовер Cadillac Lyriq.

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У General Motors готують повернення на європейський ринок. Американський концерн планує продавати у Старому світі виключно електромобілі. Про це заявила новий керівник європейського підрозділу GM Жаклін МакКуейд в інтерв'ю сайту Automotive News Europe.

За її словами, європейська штаб-квартира концерну буде відкрита у Цюріху. Жаклін МакКуейд не розповіла, які саме моделі виведуть на ринок, але натякнула, що йдеться про електрокари на платформі Ultium.

Chevrolet Equinox, General Motors, Cadillac Lyriq, Fullscreen
Chevrolet Equinox також має з'явитися на європейському ринку
Фото: General Motors

Водночас джерела у General Motors повідомили, що до Європи точно приїде новий Cadillac Lyriq. Також розглядається можливість продавати електричні кросовери Buick Electra E5, Chevrolet Blazer та Equinox.

А ось пікапи Chevrolet Silverado EV та GMC Hummer EV навряд чи з'являться в автосалонах General Motors – вони надто великі для європейських доріг.

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Також стало відомо, що на першому етапі продажі стартують у скандинавських країнах – Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Згодом автосалони відкриються і в інших країнах.

Нагадаємо, що концерн General Motors почав скорочувати свою присутність у Європі з 2017 року після продажу Opel. Останнім часом там продавали дрібними партіями лише спортивні Chevrolet Corvette та Camaro.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors показали компактний електропікап за $15 000.

Також ми писали, що розсекречено стильний конкурент Audi Q5 від General Motors.