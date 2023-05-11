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Авто

General Motors возвращаются в Европу: какие модели будут представлены

Cadillac Lyriq, General Motors, Chevrolet Equinox
Фото: General Motors | В Европе ожидается новый Cadillac Lyriq

General Motors готовятся вывести на европейский рынок несколько электрических моделей. Первенцем станет новый кроссовер Cadillac Lyriq.

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В General Motors готовят возвращение на европейский рынок. Американский концерн планирует продавать в Старом свете исключительно электромобили. Об этом заявила новый руководитель европейского подразделения GM Жаклин МакКуэйд в интервью сайту Automotive News Europe.

По ее словам, европейская штаб-квартира концерна будет открыта в Цюрихе. Жаклин МакКуэйд не рассказала, какие именно модели выведут на рынок, но намекнула, что речь идет об электрокарах на платформе Ultium.

Chevrolet Equinox, General Motors, Cadillac Lyriq, Fullscreen
Chevrolet Equinox также должен появиться на европейском рынке
Фото: General Motors

В то же время источники в General Motors сообщили, что в Европу точно приедет новый Cadillac Lyriq. Также рассматривается возможность продавать электрические кроссоверы Buick Electra E5, Chevrolet Blazer и Equinox.

А вот пикапы Chevrolet Silverado EV и GMC Hummer EV вряд ли появятся в автосалонах General Motors – они слишком большие для европейских дорог.

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Также стало известно, что на первом этапе продажи стартуют в скандинавских странах – Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Позже автосалоны откроются и в других странах.

Напомним, что концерн General Motors начал сокращать свое присутствие в Европе с 2017 года – после продажи Opel. В последнее время там продавали мелкими партиями только спортивные Chevrolet Corvette и Camaro.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors показали компактный электропикап за $15 000.

Также мы писали, что рассекречен стильный конкурент Audi Q5 от General Motors.