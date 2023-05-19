Новий флагман: представницький седан від General Motors розсекретили на офіційних фото

Новий Cadillac CT6 став елегантнішим на вигляд і отримав величезний дисплей у салоні. Седан будуть обладнувати бензиновими турбомоторами потужністю до 400 к. с.

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Опубліковано перші офіційні фото Cadillac CT6. Друге покоління флагманського седана F-класу буде представлено найближчими місяцями. Знімки з'явилися на веб-сайті General Motors.

В обробці салону використано шкіру, дерево та алюміній Фото: General Motors

На фото розсекречений салон Cadillac CT6 2024. Преміальний седан отримає широкий вигнутий дисплей з діагоналлю 30 дюймів, як у кросовера Cadillac Lyriq. Він розділений на дві секції — віртуальна панель приладів та мультимедіа тачскрін. В обробці використані шкіра, дерево та алюміній, а по центру салону проходить високий тунель.

Дизайн Cadillac CT6 раніше розсекретили на шпигунських фото. У седана елегантний витягнутий силует з довгим капотом і похилим лінією даху. Широка радіаторна решітка поєднується з тоненькими діодними фарами, а ліхтарі імітують знамениті кілі Cadillac 50-х.

Вигнутий дисплей розділений на дві секції Фото: General Motors

Новий Cadillac CT6 випускатимуть у Китаї – у цю країну виробництво перенесено ще 2020 року. В основі автомобіля лежить задньопривідна платформа GM Omega і розміри залишилися на рівні попередника.

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Габарити Cadillac CT6 2024:

довжина – 5223 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1473 мм;

колісна база – 3109 мм.

Ліхтарі імітують кили Cadillac 50-х років Фото: autohome.com.cn

Седан Cadillac CT6 2024 дебютує з 2,0-літровим 237-сильним турбомотором та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість становитиме 230 км/год. Згодом з'явиться ще й 3,0-літрова турбошістка потужністю близько 400 к. с., а ось 4,2-літрового V8 та гібридної версії більше не буде.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors повертаються на європейський ринок та роблять ставку на електромобілі.

Також ми писали, що концерн презентував ще один преміальний седан, виконаний у ретро-стилі.