Новый флагман: представительский седан от General Motors рассекретили на официальных фото

Новый Cadillac CT6 стал элегантнее на вид и получил огромный дисплей в салоне. Седан будут оснащать бензиновыми турбомоторами мощностью до 400 л. с.

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Опубликованы первые официальные фото Cadillac CT6. Второе поколение флагманского седана F-класса будет представлено в ближайшие месяцы. Снимки появились на сайте General Motors.

В отделке салона использованы кожа, дерево и алюминий Фото: General Motors

На фото рассекречен салон Cadillac CT6 2024. Премиальный седан получит широкий изогнутый дисплей с диагональю 30 дюймов, как у кроссовера Cadillac Lyriq. Он разделен на две секции – виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедиа. В отделке использованы кожа, дерево и алюминий, а по центру салона проходит высокий тоннель.

Дизайн Cadillac CT6 ранее рассекретили на шпионских фото. У седана элегантный вытянутый силуэт с длинным капотом и покатой линией крыши. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а фонари имитируют знаменитые кили Cadillac 50-х.

Изогнутый дисплей разделен на две секции Фото: General Motors

Новый Cadillac CT6 будут выпускать в Китае – в эту страну производство перенесено еще в 2020 году. В основе авто лежит заднеприводная платформа GM Omega и размеры остались на уровне предшественника.

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Габариты Cadillac CT6 2024:

длина – 5223 мм;

ширина – 1890 мм;

высота – 1473 мм;

колесная база – 3109 мм.

Фонари имитируют кили Cadillac 50-х годов Фото: autohome.com.cn

Седан Cadillac CT6 2024 дебютирует с 2,0-литровым 237-сильным турбомотором и 10-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость составит 230 км/ч. Позже появится еще и 3,0-литровая турбошестерка мощностью около 400 л. с., а вот 4,2-литрового V8 и гибридной версии больше не будет.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors возвращаются на европейский рынок и делают ставку на электромобили.

Также мы писали, что концерн презентовал еще один премиальный седан, выполненный в ретро-стиле.