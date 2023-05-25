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Доступний преміум: Cadillac показав найдешевший кросовер за ціною Toyota RAV4 (фото)

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Фото: General Motors | Дизайн Cadillac GT4 виконаний у фірмовому стилі марки

Новий Cadillac GT4 – найдоступніша модель у лінійці марки. Компактний кросовер стане дешевшим конкурентом Audi Q3 та BMW X2.

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Опубліковано офіційні фото Cadillac GT4. Компактний преміальний кросовер найближчим часом надійде у продаж за ціною від 34 000 доларів. Подробиці авторозкрили на офіційному сайті концерну General Motors.

Cadillac GT4, кросовер Cadillac, новий Cadillac GT4, Cadillac GT4 2024 Fullscreen
Кросовер оснащуватимуть бензиновими турбомоторами
Фото: General Motors

Новий Cadillac GT4 стане найдешевшою моделлю у сучасній лінійці марки. Для зниження його собівартості виробництво кросовера налагодять у Китаї – на одному підприємстві із флагманським седаном Cadillac CT6 другого покоління.

Дизайн Cadillac GT4 виконаний у знайомому гранчастому стилі. У кросовера довгий капот, висока віконна лінія. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами, а ззаду по краях кузова встановлені Г-подібні ліхтарі.

Cadillac GT4, кросовер Cadillac, новий Cadillac GT4, Cadillac GT4 2024 Fullscreen
У салоні встановлено великий вигнутий дисплей
Фото: General Motors

Конкурентами моделі стануть Audi Q3 та BMW X2. Вона стане доступнішою альтернативою порівнянному за габаритами Cadillac XT4.

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Розміри Cadillac GT4 2024:

  • довжина – 4633 мм;
  • ширина – 1878 мм;
  • висота – 1535 мм;
  • колісна база – 2800 мм.
Cadillac GT4, кросовер Cadillac, новий Cadillac GT4, Cadillac GT4 2024 Fullscreen
Базова версія моделі коштуватиме близько 34 0000 доларів
Фото: General Motors

У салоні за прикладом старших Cadillac встановлено великий вигнутий екран на передній панелі. Важіль КПП винесений на кермо, а передні сидіння розділені високою консоллю.

Кросовер Cadillac GT4 запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (204 к. с.) та 2,0 л (237 к. с.). Максимальна швидкість обмежена на 210 км/год. Будуть доступні версії з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors повертаються до Європи і продаватимуть електромобілі.

Також ми писали, що Cadillac Escalade вже в 2023 році з'явиться електрична версія.