Доступний преміум: Cadillac показав найдешевший кросовер за ціною Toyota RAV4 (фото)

Новий Cadillac GT4 – найдоступніша модель у лінійці марки. Компактний кросовер стане дешевшим конкурентом Audi Q3 та BMW X2.

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Опубліковано офіційні фото Cadillac GT4. Компактний преміальний кросовер найближчим часом надійде у продаж за ціною від 34 000 доларів. Подробиці авторозкрили на офіційному сайті концерну General Motors.

Кросовер оснащуватимуть бензиновими турбомоторами Фото: General Motors

Новий Cadillac GT4 стане найдешевшою моделлю у сучасній лінійці марки. Для зниження його собівартості виробництво кросовера налагодять у Китаї – на одному підприємстві із флагманським седаном Cadillac CT6 другого покоління.

Дизайн Cadillac GT4 виконаний у знайомому гранчастому стилі. У кросовера довгий капот, висока віконна лінія. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами, а ззаду по краях кузова встановлені Г-подібні ліхтарі.

У салоні встановлено великий вигнутий дисплей Фото: General Motors

Конкурентами моделі стануть Audi Q3 та BMW X2. Вона стане доступнішою альтернативою порівнянному за габаритами Cadillac XT4.

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Розміри Cadillac GT4 2024:

довжина – 4633 мм;

ширина – 1878 мм;

висота – 1535 мм;

колісна база – 2800 мм.

Базова версія моделі коштуватиме близько 34 0000 доларів Фото: General Motors

У салоні за прикладом старших Cadillac встановлено великий вигнутий екран на передній панелі. Важіль КПП винесений на кермо, а передні сидіння розділені високою консоллю.

Кросовер Cadillac GT4 запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (204 к. с.) та 2,0 л (237 к. с.). Максимальна швидкість обмежена на 210 км/год. Будуть доступні версії з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors повертаються до Європи і продаватимуть електромобілі.

Також ми писали, що Cadillac Escalade вже в 2023 році з'явиться електрична версія.