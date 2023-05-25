Для города и бездорожья: Suzuki Jimny 2023 получил новые оригинальные версии (фото)

Палитру Suzuki Jimny 2023 расширили новые версии. Среди них есть как внедорожные модификации, так и вариант с более выразительным стилем.

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Линейку Suzuki Jimny 2023 пополнили три новые модификации. Внедорожники поступают в производство с лета. Подробности новинок раскрыли на официальном сайте Suzuki.

Новые Suzuki Jimny презентовали в Бразилии, ведь именно там они первыми поступят в продажу. Пока представители японского автопроизводителя не говорят, в каких еще странах будут продавать модели.

Suzuki Jimny Sierra 4Style Фото: Suzuki

Suzuki Jimny Sierra 4Style делает упор на выразительный внешний вид. У него новая решетка радиатора, а бамперы и расширители арок окрашены в цвет кузова. Также установлены особые колесные диски, а запасное колесо поместили в пластиковый кожух. В салоне изменена отделка. Оснащение включает диодную оптику, климат-контроль и камеру заднего вида.

Suzuki Jimny Sierra 4Sport Фото: Suzuki

Новый Suzuki Jimny Sierra 4Sport нацелен на бездороэье. Он получил внедорожную резину и багажник на крыше, а на кузове и в салоне появился голубой декор.

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Внедорожник Suzuki Jimny Sierra 4Expedition подготовлен к еще более экстремальным условиям. Помимо внедорожной резины и багажника на крыше, он оснащен дополнительной защитой днища, шноркелем и лестницей сзади. Салон отделан кожей.

Suzuki Jimny Sierra 4Expedition Фото: Suzuki

С технической точки зрения у этих Suzuki Jimny 2023 – никаких изменений. Все они оснащены 1,5-литровым бензиновым мотором на 102 л. с., 4-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что в производство поступил удлиненный пятидверный Suzuki Jimny. Внедорожник уже собрал около 30 000 заказов.

Также мы писали, что у Suzuki Jimny появится электрический конкурент от General Motors.