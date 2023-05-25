Для міста та бездоріжжя: Suzuki Jimny 2023 отримав нові оригінальні версії (фото)

Палітру Suzuki Jimny 2023 року розширили нові версії. Серед них є як позашляхові модифікації, так і варіант із виразнішим стилем.

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Лінійку Suzuki Jimny 2023 поповнили три нові модифікації. Позашляховики надходять у виробництво з літа. Подробиці новинок розкрили на офіційному сайті Suzuki.

Нові Suzuki Jimny презентували у Бразилії, адже саме там вони першими надійдуть у продаж. Поки що представники японського автовиробника не кажуть, у яких ще країнах будуть продавати моделі.

Suzuki Jimny Sierra 4Style Фото: Suzuki

Suzuki Jimny Sierra 4Style наголошує на виразний зовнішній вигляд. У нього нова решітка радіатора, а бампери та розширювачі арок забарвлені у колір кузова. Також встановлені спеціальні колісні диски, а запасне колесо помістили в пластиковий кожух. У салоні змінено оздоблення. Оснащення включає діодну оптику, клімат-контроль та камеру заднього виду.

Suzuki Jimny Sierra 4Sport Фото: Suzuki

Новий Suzuki Jimny Sierra 4Sport націлений на бездоріжжя. Він отримав позашляхову гуму та багажник на даху, а на кузові та в салоні з'явився блакитний декор.

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Позашляховик Suzuki Jimny Sierra 4Expedition підготовлений до ще більш екстремальних умов. Крім позашляхової гуми та багажника на даху, він оснащений додатковим захистом днища, шноркелем та сходами ззаду. Салон оброблений шкірою.

Suzuki Jimny Sierra 4Expedition Фото: Suzuki

З технічного погляду у цих Suzuki Jimny 2023 – жодних змін. Всі вони оснащені 1,5-літровим бензиновим двигуном на 102 к. с., 4-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво надійшов подовжений п'ятидверний Suzuki Jimny. Позашляховик вже зібрав близько 30 000 замовлень.

Також ми писали, що Suzuki Jimny з'явиться електричний конкурент від General Motors.