Найпопулярніший позашляховик 2023 року надійшов у виробництво (фото)

П'ятидверний Suzuki Jimny зібрав 25 000 замовлень ще до початку виробництва. Найближчим часом стартує експорт позашляховика до низки країн.

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В Індії стартувало виробництво подовженого Suzuki Jimny. Компактний рамний позашляховик надходить у продаж із червня. Про це повідомляє сайт Autocar.

Новий Suzuki Jimny у п'ятидверному виконанні випускатимуть в Індії як для місцевого ринку, так і експорту. Щороку там збиратимуть приблизно по 100 000 авто, що чимало для нішевої моделі.

На позашляховик надійшло 25 000 замовлень до старту виробництва Фото: Suzuki

Справа в тому, що попит на позашляховик перевершив очікування — він зібрав 25 000 замовлень ще до початку виробництва. Тепер заявки на модель почали приймати в Австралії, а на черзі – Японія та ще низка країн.

П'ятидверний Suzuki Jimny подовжений на 34 см Фото: Suzuki

П'ятидверний Suzuki Jimny 2023 подовжений на 340 мм у порівнянні зі стандартною моделлю, тобто він залишається компактним і за розмірами можна порівняти з хетчбеками В-класу.

У салоні встановлено збільшений 9,0-дюймовий тачскрін Фото: Suzuki

Габарити Suzuki Jimny 5 door:

довжина – 3985 мм;

ширина – 1645 мм;

висота – 1720 мм;

колісна база – 2590 мм.

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Новий Suzuki Jimny став просторішим усередині, а об'єм його багажника зріс з 85 до 208 л. Топові версії отримали 9,0-дюймовий тачскрін.

Об'єм багажника зріс до 208 л Фото: Suzuki

Подовжений позашляховик зберіг 1,5-літровий 105-сильний двигун. Не виключено, що для Європи буде створено гібрид Suzuki Jimny.

Автомобіль комплектується 5-ступінчастою механічною або 4-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki почали випуск найдоступнішого у світі купе-кросовера.

Також ми писали, що у Suzuki Jimny з'явився електричний аналог від General Motors.