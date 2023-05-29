General Motors готують недорогий електропікап: перші зображення та подробиці (фото)

Електромобіль Chevrolet можна порівняти за розмірами з Ford Ranger, а його початкова ціна складе менше $40 000. Пікап відрізняється виразним обтічним дизайном.

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У лінійці Chevrolet незабаром може з'явитися компактний пікап. Перші рендери моделі опублікували на офіційній сторінці концерну General Motors в Instagram.

Новий пікап Chevrolet візуально схожий на старшу модель Silverado EV. У нього виражений "ніс" та тоненькі діодні фари. Ззаду привертають увагу ліхтарі на всю ширину кузова. Автомобіль має високий кліренс і величезні позашляхові шини.

Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: General Motors

За розмірами новинку можна порівняти з Chevrolet Colorado або Ford Ranger. Електромобіль Chevrolet чотиридверний, проте видно, що задні двері коротші за передні і відкриваються проти руху. Втім, не виключено, що з'явиться версія із чотирма повноцінними дверима.

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Подробиці нової моделі поки що тримають у секреті. Очікується, що пікап Chevrolet збудують на платформі Ultium, як і нові електрокари від General Motors. Як правило, позашляхові моделі на цій архітектурі оснащені двома електромоторами та повним приводом, а їх запас ходу перевищує 480 км. Ціна авто буде нижчою, ніж у Chevrolet Silverado EV, який стартує з $39 900.

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