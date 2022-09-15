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Chevrolet показали сімейний седан за $13 500 із витратою менш як 6 л на 100 км (фото)

Chevrolet Monza, Chevrolet Monza 2022, новий Chevrolet Monza, седан Chevrolet, Шевроле Монца, Шевроле Монца 2022
Фото: General Motors | Широка решітка радіатора поєднується з довгастими фарами

Chevrolet Monza — недорогий седан С-класу з виразним дизайном та сучасним інтер'єром. Модель запропонована в бензиновій та гібридній версіях.

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У Китаї відбулася презентація нового Chevrolet Monza. Бюджетний седан С-класу надійде у продаж за ціною від 94 900 до 108 900 юанів ($13 500 – 15 500). Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

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Седан виріс до 4,65 м у довжину
Фото: General Motors

Недорогий седан Chevrolet Monza відомий з 70-х років і є доступнішою альтернативою моделі Cruze. У деяких країнах модель представлена за назвою Cavalier (під цим ім'ям її деякий час продавали і в Україні).

Chevrolet Monza, Chevrolet Monza 2022, новий Chevrolet Monza, седан Chevrolet, Шевроле Монца, Шевроле Монца 2022
Топова версія витрачає в середньому 5,86 л/100 км
Фото: General Motors

Monza дизайном нагадує нещодавно представлений кросовер Chevrolet Seeker. У нього величезна решітка радіатора та довгасті фари, а боковини виконані рельєфними. Автомобіль дещо підріс у розмірах — досягає 4656 мм у довжину з колісною базою 2640 мм. Об'єм багажника складає 405 л.

Chevrolet Monza, Chevrolet Monza 2022, новий Chevrolet Monza, седан Chevrolet, Шевроле Монца, Шевроле Монца 2022
На передній панелі встановлено два великі дисплеї
Фото: General Motors

Салон Chevrolet Monza 2022 став набагато сучаснішим, ніж у попередника. На передній панелі тепер встановлені два великі 10,25-дюймові дисплеї — віртуальний щиток приладів та тачскрин мультимедіа. Вони, як і кермо, і важіль КПП, запозичені у Chevrolet Seeker.

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Базова комплектація Chevrolet Monza поповнилася навігацією Apple CarPlay. Серед опцій з'явилися камера заднього виду, бездротова зарядка для смартфонів та система контролю "сліпих" зон.

Chevrolet Monza, Chevrolet Monza 2022, новий Chevrolet Monza, седан Chevrolet, Chevrolet Monce, Chevrolet Monce 2022
Об'єм багажника становить 405 л
Фото: General Motors

Новий Chevrolet Monza оснащують 1,5-літровим атмосферним бензиновим двигуном на 113 к. с. і 1,3-літровим 163-сильним турбомотором з "помірною" гібридною установкою. В разі середня витрата палива становить 5,86 л/100км.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet презентували електрокросовер Equinox вартістю 30 000 доларів із запасом ходу 480 км.

Також ми писали, що General Motors готують свій найдешевший кросовер вартістю $10 000.