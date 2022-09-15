Chevrolet показали сімейний седан за $13 500 із витратою менш як 6 л на 100 км (фото)

Chevrolet Monza — недорогий седан С-класу з виразним дизайном та сучасним інтер'єром. Модель запропонована в бензиновій та гібридній версіях.

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У Китаї відбулася презентація нового Chevrolet Monza. Бюджетний седан С-класу надійде у продаж за ціною від 94 900 до 108 900 юанів ($13 500 – 15 500). Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

[ + – ] Седан виріс до 4,65 м у довжину Фото: General Motors

Недорогий седан Chevrolet Monza відомий з 70-х років і є доступнішою альтернативою моделі Cruze. У деяких країнах модель представлена за назвою Cavalier (під цим ім'ям її деякий час продавали і в Україні).

[ + – ] Топова версія витрачає в середньому 5,86 л/100 км Фото: General Motors

Monza дизайном нагадує нещодавно представлений кросовер Chevrolet Seeker. У нього величезна решітка радіатора та довгасті фари, а боковини виконані рельєфними. Автомобіль дещо підріс у розмірах — досягає 4656 мм у довжину з колісною базою 2640 мм. Об'єм багажника складає 405 л.

[ + – ] На передній панелі встановлено два великі дисплеї Фото: General Motors

Салон Chevrolet Monza 2022 став набагато сучаснішим, ніж у попередника. На передній панелі тепер встановлені два великі 10,25-дюймові дисплеї — віртуальний щиток приладів та тачскрин мультимедіа. Вони, як і кермо, і важіль КПП, запозичені у Chevrolet Seeker.

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Базова комплектація Chevrolet Monza поповнилася навігацією Apple CarPlay. Серед опцій з'явилися камера заднього виду, бездротова зарядка для смартфонів та система контролю "сліпих" зон.

[ + – ] Об'єм багажника становить 405 л Фото: General Motors

Новий Chevrolet Monza оснащують 1,5-літровим атмосферним бензиновим двигуном на 113 к. с. і 1,3-літровим 163-сильним турбомотором з "помірною" гібридною установкою. В разі середня витрата палива становить 5,86 л/100км.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet презентували електрокросовер Equinox вартістю 30 000 доларів із запасом ходу 480 км.

Також ми писали, що General Motors готують свій найдешевший кросовер вартістю $10 000.