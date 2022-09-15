Chevrolet показали семейный седан за $13 500 с расходом менее 6 л на 100 км (фото)

Chevrolet Monza — недорогой седан С-класса с выразительным дизайном и современным интерьером. Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях.

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В Китае состоялась презентация нового Chevrolet Monza. Бюджетный седан С-класса поступит в продажу по цене от 94 900 до 108 900 юаней ($13 500 – 15 500). Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

[ + – ] Седан подрос до 4,65 м в длину Фото: General Motors

Недорогой седан Chevrolet Monza известен с 70-х годов и являет собой более доступную альтернативу модели Cruze. В некоторых странах модель представлена под названием Cavalier (под этим именем она некоторое время продавалась и в Украине).

[ + – ] Топовая версия расходует в среднем 5,86 л/100 км Фото: General Motors

Monza по дизайну напоминает недавно представленный кроссовер Chevrolet Seeker. У него огромная решетка радиатора и продолговатые фары, а боковины выполнены рельефными. Автомобиль несколько подрос в размерах – достигает 4656 мм в длину при колесной базе в 2640 мм. Объем багажника составляет 405 л.

[ + – ] На передней панели установлены два больших дисплея Фото: General Motors

Салон Chevrolet Monza 2022 стал гораздо современнее, чем у предшественника. На передней панели теперь установлены два больших 10,25-дюймовых дисплея – виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедиа. Они, как и руль, и рычаг КПП, позаимствованы у того же Chevrolet Seeker.

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Базовая комплектация Chevrolet Monza пополнилась навигацией и Apple CarPlay. Среди опций появились камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфонов и система контроля "слепых" зон.

[ + – ] Объем багажника составляет 405 л Фото: General Motors

Новый Chevrolet Monza оснащают 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем на 113 л. с. и 1,3-литровым 163-сильным турбомотором с "умеренной" гибридной установкой. В последнем случае средний расход топлива составляет 5,86 л/100км.

Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet презентовали электрокроссовер Equinox стоимостью 30 000 долларов с запасом хода в 480 км.

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