MG выведут на рынок два премиальных электромобиля с большим запасом хода (фото)

В модельном ряду MG появятся электрические седан и кроссовер. Премиальные модели смогут проехать свыше 600 км без подзарядки.

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Линейку MG могут пополнить сразу две дорогие электрические модели. Как стало известно журналистам сайта Carexpert, британско-китайская компания готовится вывести на рынок премиальные кроссовер и седан.

В салоне IM LS7 установили сразу несколько дисплеев Фото: SAIC

Электромобили уже продаются в Китае под брендом IM, который принадлежит концерну SAIC, как и MG. Экспортировать их будут под британской маркой.

Электрокроссовер IM LS7 достигает 5 м в длину и отличается элегантным обтекаемым дизайном. Модель предложена в заднеприводной 340-сильной и полноприводной 578-сильной версиях. В салоне установили огромное количество дисплеев.

Седан IM L7 Фото: SAIC

Топовый вариант IM LS7 разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с, а запас хода составляет от 625 до 660 км. Салон электрокара отделан кожей Nappa. Цена в Китае стартует примерно с $51 700.

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Что касается седана, то его модель точно не определена. По данным журналистов Carexpert, это может быть IM F7 либо L7. Оба электрокара достигают 5 м в длину, однако F7 стоит от $30 000, а L7 – от $55 000.

Электромобиль IM F7 Фото: SAIC

Новый IM F7 предложен в версиях мощностью 340 и 578 л. с., как и кроссовер LS7. Его запас хода составляет от 576 до 666 км. IM L7 же доступен только в 544-сильном исполнении и может проехать 615 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что MG выпустили недорогой электромобиль с запасом хода 520 км.

Также мы писали, что в линейке MG появился электрокар за $9800.