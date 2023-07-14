На европейский рынок выходит недорогой британский электрокар с запасом хода 520 км (фото)

Новый MG 4 Extended Range оснастили 245-сильным мотором и увеличенной батареей на 77 кВт∙ч. Хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и может проехать 520 км без подзарядки.

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Линейку MG 4 продолжают расширять. Вскоре в продажу на европейском рынке поступит новая "дальнобойная" версия хэтчбека Extended Range. Ее стоимость составит от 40 690 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте MG.

Главное отличие нового варианта Extended Range – его силовая установка. Хэтчбек получил 245-сильный мотор и аккумуляторную батарею повышенной емкости – 77 кВт∙ч. Напомним, что сейчас электромобиль MG 4 в ЕС и Украине доступен с моторами на 170 и 204 л. с. и с батареями емкостью 51 и 64 кВт∙ч

Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с Фото: MG

Новый MG 4 Extended Range сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,5 с, а максимальная скорость будет ограничена на 160 км/ч, как и в других версиях модели с одним мотором.

Заявленный запас хода составит 520 км. Авто поддерживает быструю зарядку мощностью до 150 кВт – в этом случае зарядить батарею на 80% можно за 39 минут.

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Визуально электромобиль MG 4 Long Range не отличается от 204-сильной версии модели. Его выдают только стандартные 18-дюймовые диски и двухцветная окраска с черной крышей.

Модель предложена только в расширенной комплектации Фото: MG

Модель предлагают только в расширенной комплектации – с камерами кругового обзора, подогревом сидений, беспроводной зарядкой для смартфонов, системами автоматического торможения и контроля полосы движения.

Недавно Фокус сообщал, что электромобиль MG 4 получил еще и полноприводную 435-сильную версию XPower. Она разгоняется до сотни всего за 3,8 с.

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