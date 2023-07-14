На європейський ринок виходить недорогий британський електрокар із запасом ходу 520 км (фото)

Новий MG 4 Extended Range оснастили 245-сильним мотором і збільшеною батареєю на 77 кВт∙год. Хетчбек розганяється до 100 км/год за 6,5 с і може проїхати 520 км без підзарядки.

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Лінійку MG 4 продовжують розширювати. Незабаром у продаж на європейському ринку надійде нова "далекобійна" версія хетчбека Extended Range. Її вартість становитиме від 40 690 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті MG.

Головна відмінність нового варіанту Extended Range — його силова установка. Хетчбек отримав 245-сильний мотор і акумуляторну батарею підвищеної ємності — 77 кВт∙год. Нагадаємо, що зараз електромобіль MG 4 в ЄС і Україні доступний з моторами на 170 і 204 к. с. і з батареями ємністю 51 і 64 кВт∙год.

Електрокар розганяється до 100 км/год за 6,5 с Фото: MG

Новий MG 4 Extended Range зможе розганятися до 100 км/год за 6,5 с, а максимальна швидкість буде обмежена на 160 км/год, як і в інших версіях моделі з одним мотором.

Заявлений запас ходу становитиме 520 км. Авто підтримує швидку зарядку потужністю до 150 кВт — у цьому разі зарядити батарею на 80% можна за 39 хвилин.

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Візуально електромобіль MG 4 Long Range не відрізняється від 204-сильної версії моделі. Його видають тільки стандартні 18-дюймові диски і двоколірне забарвлення з чорним дахом.

Модель запропонована тільки в розширеній комплектації Фото: MG

Модель пропонують тільки в розширеній комплектації — з камерами кругового огляду, підігрівом сидінь, бездротовою зарядкою для смартфонів, системами автоматичного гальмування і контролю смуги руху.

Нещодавно Фокус повідомляв, що електромобіль MG 4 отримав ще й повнопривідну 435-сильну версію XPower. Вона розганяється до сотні всього за 3,8 с.

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