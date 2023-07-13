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Класика на новий лад: британці показали надпотужний електрокар у стилі 80-х (відео)

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Фото: MG | MG EX4 отримав обвіс і антикрило

Новий MG EX4 виконаний у стилістиці ралійної моделі Metro 6R4 1982 року, але є електромобілем. 435-сильний хетчбек стартує до 100 км/год за 3,8 с.

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Опубліковано офіційні фото MG EX4. Екстремальний заряджений хетчбек презентують сьогодні, 13 липня, на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Про це повідомляється на офіційній сторінці MG у Twitter.

Новий MG EX4 — триб'ют знаменитої ралійної моделі MG Metro 6R4 1982 року. Сучасний хетчбек постаралися зробити схожим на легендарного предка.

новий MG EX4, MG EX4, електромобіль MG, MG 4, MG Metro 6R4 Fullscreen
Електрокар розганяється до 100 км/год за 3,8 с
Фото: MG

У MG EX4 розширені крила, встановлені обвіс, дифузор і 18-дюймові колісні диски в ралійному стилі. Однак найбільше звертають на себе увагу величезні передній спойлер і заднє антикрило. У салоні з'явилися спортивні крісла і трубчастий каркас безпеки.

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На стилі. Тест-драйв нового електрокросовера MG Marvel R

А ось із технічної точки зору новий MG EX4 істотно відрізняється від Metro 6R4. В його основі лежить новітній електромобіль MG 4 Xpower, який також презентують у Гудвуді.

Спорткар MG EX4 оснащений повним приводом і двома моторами загальною потужністю 435 к.с. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с.

Ходова MG EX4 доопрацьована — кермо стало гострішим, а амортизатори жорсткішими. Крім того, встановлено нові стабілізатори та гальма.

Раніше Фокус повідомляв, що на Фестивалі швидкості покажуть і Bentley Speed Six Continuation Series. Знамениту модель 1930 року повернули у виробництво.

Також ми писали, що модель у ретростилі випустив і Aston Martin.