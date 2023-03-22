Екстремальний ралійний спорткар із 80-х знову запустять у виробництво (фото)

Інженери створять практично точну копію оригінального MG Metro 6R4, покращивши його сучасними компонентами. Очікується, що новинка стане швидшою і легшою за свого попередника.

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Уельська компанія Motorsport Tools повертає у виробництво легендарний ралійний болід 80-х MG Metro 6R4. Про це повідомили на сайті Autocar.

Оригінальний MG Metro 6R4 був заснований на скромному хетчбеку Austin Metro і є одним із найвідоміших ралійних болідів групи B, яка проіснувала з 1982 по 1986 рік. Він так і не зміг здобути перемогу у світовому чемпіонаті, але став культовим.

Motorsport Tools заявили, що новий 6R4 буде майже візуально ідентичним своєму попереднику. Проте він отримає кілька сучасних штрихів.

Новий 6R4 багато в чому повторить оригінальний болід із 80-х Фото: facebook.com/MST Cars

Новинка отримає каркас кузова із вуглецевого волокна, розроблений у співпраці з новозеландською компанією Innovate Composites. Кузов виготовлять із скловолокна, як і оригінальний автомобіль.

Новий 6R4 отримає кузов зі скловолокна Фото: facebook.com/MST Cars Каркас кузова виготовлений із вуглецевого волокна Фото: facebook.com/MST Cars

Новий 6R4 також оснастять 3,0-літровим V6 двигуном, який розміститься посередині. У оригінального боліду потужність складала 410 к. с.

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Вартість автомобіля поки що не розкривається. За чутками, вона становитиме понад 122 000 доларів.

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