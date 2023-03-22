Экстремальный раллийный спорткар из 80-х снова запустят в производство (фото)
Инженеры создадут практически точною копию оригинального MG Metro 6R4, улучшив его современными компонентами. Ожидается, что новинка станет быстрее и легче своего предшественника.
Уэльская компания Motorsport Tools возвращает в производство легендарный раллийный болид 80-х MG Metro 6R4. Об этом сообщили на сайте Autocar.
Оригинальный MG Metro 6R4 был основан на скромном хэтчбеке Austin Metro и является одним из самых известных раллийных болидов группы B, которая просуществовала с 1982 по 1986 год. Он так и не смог одержать победу в мировом чемпионате, но стал культовым.
Motorsport Tools заявили, что новый 6R4 будет почти визуально идентичен своему предшественнику. Тем не менее он получит несколько современных штрихов.
Новинка получит каркас кузова из углеродного волокна, разработанный в сотрудничестве с новозеландской компанией Innovate Composites. Кузов изготовят из стекловолокна, как и оригинальный автомобиль.
Новый 6R4 также оснастят 3,0-литровым двигателем V6, который разместится посередине. У оригинального болида мощность составляла 410 л.с.Важно
Стоимость автомобиля пока не раскрывается. По слухам, она составит более 122 000 долларов.
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