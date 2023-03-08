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Авто

На продажу выставили редкий Peugeot легендарного раллийного гонщика (фото)

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Фото: PistonHeads | Ричард Бернс выступал на этом Peugeot 309 GTI Group A в нескольких чемпионатах по ралли

Выставленный на продажу автомобиль обладает богатой историей и часто использовался на благотворительных мероприятиях. Пробег болида составляет всего 12 875 км.

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В Великобритании продают оригинальный гоночный болид Peugeot 309 GTI Group A 1988 года выпуска, который принадлежал легендарному пилоту Ричарду Бернсу. Подробности сообщили на сайте PistonHeads.

Ричард Бернс запомнился миру как виртуозный раллийный пилот, одержавший победу в чемпионате мира 2001 года. Тогда он выступал за рулем Subaru Impreza WRC.

Профессиональная карьера гонщика в автоспорте началась с автомобилей бренда Peugeot. После успешных выступлений в Великобритании он получил в подарок от своего друга и богатого энтузиаста ралли Дэвида Уильямса Peugeot 205 GTI. Позже в 1990 году Ричард Бернс принял участие в Peugeot Challenge.

Peugeot 309 GTI Group A Fullscreen
Peugeot 309 GTI Group A стал подарком для перспективного гонщика
Фото: PistonHeads

В 1991 году к финалу мирового чемпионата по ралли гонщику достался Peugeot 309 GTI Group A. Именно этот автомобиль и выставлен на продажу.

На Peugeot 309 GTI Group A Ричард Бернс сражался на равных с полноприводными монстрами ралли, такими как Ford Sierra RS Cosworth и Lancia Delta Integrale.

Выставленный на продажу болид имеет оригинальную окраску RAC Rally 1991 года. В 1998 году Ричард Бернс выкупил автомобиль у частного коллекционера.

Авто оставалось у семьи Бернса после смерти гонщика в 2005 году. Его использовали в благотворительных мероприятиях в поддержку Фонда Ричарда Бернса, который помогает поддерживать людей с онкологическими и неврологическими заболеваниями.

Peugeot 309 GTI Group A Fullscreen
Ричард Бернс выкупил Peugeot 309 GTI Group A у частного коллекционера в 1998 году
Фото: PistonHeads

В 2021 году автомобиль снова перешел в руки частного коллекционера. Все это время он находился под присмотром специалистов по ралли Autosportif Engineering.

Peugeot 309 GTI Group A оснащен 1,9-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем мощностью 175 л.с. и 194 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

Peugeot 309 GTI Group A Fullscreen
Оборудование автомобиля оставили без изменений
Фото: PistonHeads

Автомобиль регулярно обслуживался и имеет отличное состояние. Все раллийное оборудование, включая различные датчики, каркас безопасности и спортивный руль MOMO — остались на месте.

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Пробег Peugeot 309 GTI Group A составляет всего 12 875 км. В комплекте к автомобилю прилагаются письма гонщика о покупке автомобиля, документы о реставрации и полная история обслуживания. Цена предоставляется по запросу.

Ранее Фокус рассказал, что в США на аукцион Mecum выставили раритетный Ford Mustang 1969 года Кэролла Шелби.