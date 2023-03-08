На продаж виставили рідкісний Peugeot легендарного ралійного гонщика (фото)

Виставлений на продаж автомобіль має багату історію і часто використовувався на благодійних заходах. Пробіг боліда становить лише 12 875 км.

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У Великій Британії продають оригінальний гоночний болід Peugeot 309 GTI Group A 1988 року випуску, який належав легендарному пілоту Річарду Бернсу. Подробиці повідомили на сайті PistonHeads.

Річард Бернс запам'ятався світу як віртуозний ралійний пілот, який переміг у чемпіонаті світу 2001 року. Тоді він виступав за кермом Subaru Impreza WRC.

Професійна кар'єра гонщика в автоспорті розпочалася з автомобілів бренду Peugeot. Після успішних виступів у Великій Британії він отримав у подарунок від свого друга та багатого ентузіаста ралі Девіда Вільямса Peugeot 205 GTI. Пізніше у 1990 році Річард Бернс взяв участь у Peugeot Challenge.

[ + – ] Peugeot 309 GTI Group A став подарунком для перспективного гонщика Фото: PistonHeads

У 1991 році до фіналу світового чемпіонату з ралі гонщику дістався Peugeot 309 GTI Group A. Саме цей автомобіль і виставлений на продаж.

На Peugeot 309 GTI Group A Річард Бернс змагався на рівних із повнопривідними монстрами ралі, такими як Ford Sierra RS Cosworth та Lancia Delta Integrale.

Виставлений на продаж болід має оригінальне фарбування RAC Rally 1991 року. У 1998 році Річард Бернс викупив автомобіль у приватного колекціонера.

Авто залишалося у сім'ї Бернс після смерті гонщика в 2005 році. Його використовували у благодійних заходах на підтримку Фонду Річарда Бернса, який допомагає підтримувати людей з онкологічними та неврологічними захворюваннями.

[ + – ] Річард Бернс викупив Peugeot 309 GTI Group A у приватного колекціонера у 1998 році Фото: PistonHeads

У 2021 році автомобіль знову перейшов до рук приватного колекціонера. Весь цей час він перебував під наглядом фахівців із ралі Autosportif Engineering.

Peugeot 309 GTI Group A оснащений 1,9-літровим атмосферним чотирициліндровим двигуном потужністю 175 к. с. і 194 Нм крутного моменту. Він працює у парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

[ + – ] Устаткування автомобіля залишили без змін Фото: PistonHeads

Автомобіль регулярно обслуговувався та має відмінний стан. Все ралійне обладнання, включаючи різні датчики, каркас безпеки та спортивне кермо MOMO залишилися на місці.

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Пробіг Peugeot 309 GTI Group A складає всього 12875 км. У комплекті до автомобіля додаються листи гонщика про покупку автомобіля, документи про реставрацію та повну історію обслуговування. Ціна надається на запитом.

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