На аукціон виставили рідкісний колекційний Ford Mustang легендарного гонщика (фото)

Заряджений Ford Mustang належав знаменитому гонщику та конструктору Керолу Шелбі. Автомобіль оснащений потужним 7,0-літровим V8.

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У США на аукціон Mecum виставлений раритетний Ford Mustang 1969 року. За автомобіль планують виручити понад 200 тисяч доларів. Історію авто розповіли на сайті Mecum.

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Із молотка піде купе Ford Mustang у зарядженому виконанні Shelby GT500. Таких машин випустили лише 1537, і свого часу це була топова версія моделі.

Відомий американський гонщик і конструктор Керрол Шелбі (саме його зіграв Метт Деймон у фільмі "Аутсайдери") створював потужні спортивні версії Ford Mustang із 1965 року. Їм піднімали потужність і допрацьовували шасі.

[ + – ] Автомобіль належав Кероллу Шелбі

Ford Mustang Shelby GT500 оснащений величезним 7,0-літровим V8 CobraJet. На папері потужність цього двигуна становила 335 к.с., проте насправді становила близько 400 к.с. (її занизили для здешевлення страховки на авто).

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Із 3-ступінчастою автоматичною КПП Shelby GT500 1969 розганяється до 100 км/год за 6 с і розвиває швидкість понад 200 км/год.

[ + – ] Під капотом встановлений 7,0-літровий V8

Від стандартного Ford Mustang 1969 року заряджена версія відрізняється дизайном передньої та задньої частини, а також пластиковим капотом. У салоні встановлені спортивні сидіння, а оснащення включає підсилювач керма, радіо та передні дискові гальма.

Саме цей автомобіль дорожчий, адже його власником був сам Керолл Шелбі. Збережено всю оригінальну документацію на авто.

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