Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

На аукцион выставили редкий коллекционный Ford Mustang легендарного гонщика (фото)

Ford Mustang 1969, Ford Mustang, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500, Кэролл Шелби, авто Кэролла Шелби
За Ford Mustang Shelby GT500 планируют выручить свыше $200 тысяч

Заряженный Ford Mustang принадлежал знаменитому гонщику и конструктору Кэроллу Шелби. Автомобиль оснащен мощным 7,0-литровым V8.

Related video

В США на аукцион Mecum выставлен раритетный Ford Mustang 1969 года. За автомобиль планируют выручить более 200 000 долларов. Историю авто рассказали на сайте Mecum.

Ford Mustang 1969, Ford Mustang, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500, Кэролл Шелби, авто Кэролла Шелби Fullscreen
Спортивная модель способна разогнаться до "сотни" за 6 с

С молотка уйдет купе Ford Mustang в заряженном исполнении Shelby GT500. Таких машин выпустили только 1537 и в свое время это была топовая версия модели.

Известный американский гонщик и конструктор Кэрролл Шелби (именно его сыграл Мэтт Дэймон в фильме "Аутсайдеры") создавал мощные спортивные версии Ford Mustang с 1965 года. Им поднимали мощность и дорабатывали шасси.

Ford Mustang 1969, Ford Mustang, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500, Кэролл Шелби, авто Кэролла Шелби Fullscreen
Автомобиль принадлежал Кэроллу Шелби

Ford Mustang Shelby GT500 оснащен огромным 7,0-литровым V8 CobraJet. На бумаге мощность этого мотора составляла 335 л. с., однако в реальности составляла около 400 л. с. (ее занизили для удешевления страховки на авто).

Важно
Старый 25-летний Ford Sierra продали по цене нового Гелендвагена (фото)
Старый 25-летний Ford Sierra продали по цене нового Гелендвагена (фото)

С 3-ступенчатой автоматической КПП Shelby GT500 1969 года разгоняется до 100 км/ч за 6 с и развивает скорость свыше 200 км/ч.

Ford Mustang 1969, Ford Mustang, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500, Кэролл Шелби, авто Кэролла Шелби Fullscreen
Под капотом установлен 7,0-литровый V8

От стандартного Ford Mustang 1969 года заряженная версия отличается дизайном передней и задней части, а также пластиковым капотом. В салоне установлены спортивные сиденья, а оснащение включает усилитель руля, радио и передние дисковые тормоза.

Конкретно этот автомобиль дороже, ведь его владельцем был сам Кэрролл Шелби. Сохранена вся оригинальная документация на авто.

Ранее Фокус сообщал, что Андрей Данилко в Лондоне продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 284 тыс. долларов.

Также мы писали, что на аукцион выставили семейное авто королевы Елизаветы II.