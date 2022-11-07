На аукцион выставили редкий коллекционный Ford Mustang легендарного гонщика (фото)

Заряженный Ford Mustang принадлежал знаменитому гонщику и конструктору Кэроллу Шелби. Автомобиль оснащен мощным 7,0-литровым V8.

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[ + – ] Спортивная модель способна разогнаться до "сотни" за 6 с

С молотка уйдет купе Ford Mustang в заряженном исполнении Shelby GT500. Таких машин выпустили только 1537 и в свое время это была топовая версия модели.

Известный американский гонщик и конструктор Кэрролл Шелби (именно его сыграл Мэтт Дэймон в фильме "Аутсайдеры") создавал мощные спортивные версии Ford Mustang с 1965 года. Им поднимали мощность и дорабатывали шасси.

[ + – ] Автомобиль принадлежал Кэроллу Шелби

Ford Mustang Shelby GT500 оснащен огромным 7,0-литровым V8 CobraJet. На бумаге мощность этого мотора составляла 335 л. с., однако в реальности составляла около 400 л. с. (ее занизили для удешевления страховки на авто).

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С 3-ступенчатой автоматической КПП Shelby GT500 1969 года разгоняется до 100 км/ч за 6 с и развивает скорость свыше 200 км/ч.

[ + – ] Под капотом установлен 7,0-литровый V8

От стандартного Ford Mustang 1969 года заряженная версия отличается дизайном передней и задней части, а также пластиковым капотом. В салоне установлены спортивные сиденья, а оснащение включает усилитель руля, радио и передние дисковые тормоза.

Конкретно этот автомобиль дороже, ведь его владельцем был сам Кэрролл Шелби. Сохранена вся оригинальная документация на авто.

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