Останній із могікан: Aston Martin показав ексклюзивний суперкар "старої школи" (відео)

Aston Martin Valour — сучасна варіація на тему моделі Vantage 80-х років. Лімітований суперкар оснащений 715-сильним V12 і стане останньою моделлю марки з механічною КПП.

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У Великій Британії презентовано новий Aston Martin Valour. Ексклюзивний лімітований суперкар показали під час святкування 110-річчя марки. Перші подробиці новинки розкрили на сайті Aston Martin.

Задня частина авто загострена Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin Valour випустять лімітованою серією зі 110 авто. Точна ціна новинки не повідомляється, але відомо, що вона становить від 1 до 1,5 мільйона фунтів стерлінгів ($1,3-1,9 млн). Поставки авто покупцям почнуться під кінець нинішнього року.

Суперкар отримав механічну КПП Фото: Aston Martin Спортивні сидіння обшиті дорогою тканиною Фото: Aston Martin

Купе побудовано на базі сучасного Aston Martin Vantage, але його дизайн виконаний у дусі класичного Vantage 80-х років. У авто виражений "акулячий ніс", довгий рельєфний капот і розширені крила. Заднє скло замінили жалюзі, а в кришку багажника інтегрований загострений спойлер.

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У салоні Aston Martin Valour поряд зі шкірою і карбоном присутня дорога тканина. Втім, на замовлення покупця інтер'єр можуть персоналізувати в підрозділі Q by Aston Martin.

Новий Aston Martin Valour — останній суперкар старої школи в лінійці британської марки. Він оснащений 5,2-літровим V12 твін-турбо на 715 к.с. без будь-якої електрифікації. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Авто отримало самоблокувальний диференціал, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду і 360 мм ззаду.

Раніше Фокус повідомляв, що новий суперкар Aston Martin DB12 став зіркою Каннського кінофестивалю.

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