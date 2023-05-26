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Авто Каннський кінофестиваль 2023

Новий Aston Martin став зіркою Каннського фестивалю та подорожчав у 7 разів за півгодини (фото)

Aston Martin DB12, новий Aston Martin DB12, суперкар Aston Martin
Фото: Aston Martin | Aston Martin DB12 продали за $1,6 мільйона

Aston Martin DB12 — новий суперкар англійської марки. Купе оснащено 680-сильним V8 твін-турбо від Mercedes та розвиває 325 км/год.

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У рамках кінофестивалю Канна провели аукціон, на якому продали перший екземпляр Aston Martin DB12. За суперкар віддали 1,6 мільйона доларів, тобто буквально за півгодини його ціна зросла у 7 разів. Про це повідомляє офіційний сайт Aston Martin.

Аукціон провели під час презентації Aston Martin DB12 у Канна на спеціальній вечірці. Захід вели співачка Квін Латіфа, актори Єва Лонгорія та Джеймс Марсден, а серед гостей були Хайді Клум, Ребел Уілсон, Алессандра Амбросіо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас.

Aston Martin DB12, новий Aston Martin DB12, суперкар Aston Martin Fullscreen
Виручені кошти спрямують на благодійність
Фото: Aston Martin

Аукціон у Каннах був благодійним – усі виручені за Aston Martin DB12 кошти направили у фонд дослідження СНІДу.

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На аукціон виставили новий Aston Martin DB12 у лімітованому стартовому виконанні First Edition з розширеною комплектацією та особливим внутрішнім оздобленням. Крім того, покупець отримав можливість зустрітися з пілотами команди "Формули-1" Aston Martin Фернандо Алонсо та Ленсом Строллом, щоб вони залишили на суперкарі свої автографи.

Aston Martin DB12 2024, Aston Martin DB12, новий Aston Martin DB12, суперкар Aston Martin Fullscreen
Aston Martin DB12 оснащений 680-сильним двигуном Mercedes-AMG
Фото: Aston Martin

Нагадаємо, що новий Aston Martin DB12 – кардинально оновлена версія моделі DB11. Суперкар оснащений 4,0-літровим 680-сильним V8 твін-турбо від Mercedes-AMG і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,6 секунд і розвинути 325 км/год. Вартість купе складе близько 220-230 тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на Каннському кінофестивалі BMW презентували короткометражний фільм з Умою Турман.

Також ми писали, що 53-річний іржавий Dodge продали на аукціоні за мільйон доларів.