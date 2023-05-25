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Авангардний салон і двигун Mercedes: представлений новий суперкар Aston Martin (відео)

Aston Martin DB12, новий Aston Martin DB12, суперкар Aston Martin
Фото: Aston Martin | Aston Martin DB12 отримав величезну решітку радіатора та нові фари

Aston Martin DB12 змінився зовні й отримав повністю новий салон. Під капотом суперкара встановлена 680-сильна вісімка.

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У Великій Британії презентовано новий Aston Martin DB12. Суперкар присвячений 110-річчю британської марки та надійде у виробництво з третього кварталу цього року. Про це повідомляє офіційний сайт "Aston Martin".

Aston Martin DB12, новий Aston Martin DB12, суперкар Aston Martin Fullscreen
Суперкар створено на базі попередника DB11
Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin DB12 — глибоко модернізований варіант моделі DB11, що помітно у профіль. Водночас у купе нова величезна решітка радіатора, замінені фари, ліхтарі та капот. Колеса збільшено до 21 дюймів.

Aston Martin DB12, новий Aston Martin DB12, суперкар Aston Martin Fullscreen
Aston Martin DB12 здатний розвинути 325 км/год
Фото: Aston Martin

Салон Aston Martin DB12 зазнав набагато ґрунтовніших змін. Автомобіль отримав нові кермо, передню панель і оригінальну нахилену центральну консоль із джойстиком КПП. Також з'явилися сучасний віртуальний щиток приладів і тачскрин сучасної мультимедійної системи.

Aston Martin DB12, новий Aston Martin DB12, суперкар Aston Martin Fullscreen
Салон суперкара повністю перероблений

В обробці використані шкіра та карбон. Оснащення поповнили онлайн-навігація, точка доступу інтернету 4G та акустика з 11 динаміками.

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З лінійки зник двигун V12, але 4,0-літровий V8 від Mercedes-AMG доопрацьований і став помітно потужнішим. Він розвиває 680 к. с. і 800 Нм, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,6 с і розвивати 325 км/год.

Новий Aston Martin DB12 отримав переналаштовану підвіску з покращеними адаптивними амортизаторами. Діаметр гальм збільшений до 400 мм спереду та 360 мм ззаду, а за доплату запропоновано карбоново-керамічні механізми.

Раніше Фокус повідомляв, що Aston Martin презентував найпотужніший і найшвидший кабріолет у своїй історії.

Також ми писали, що в Україні з'явився найдорожчий електрокросовер Mercedes.