Aston Martin представив найпотужніший кабріолет у своїй історії (фото)

Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante став найшвидшим кабріолетом в історії британського бренду. Новинка відрізняється від стандартної моделі потужнішим двигуном.

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Aston Martin представили надшвидкий кабріолет DBS 770 Ultimate Volante, який надійде у продаж вже у 2023 році. Про це розповіли на сайті бренду.

Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante заснований на однойменному купе, але оснащений відкидним верхом. Усього буде випущено 199 екземплярів цієї моделі.

Новинка відрізняється стильним дизайном з великою решіткою радіатора. Ззаду розташовані подвійні вихлопні патрубки та карбоновий дифузор.

На суперкар встановлені подвійні вихлопні патрубки Фото: Aston Martin

Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante має безліч варіантів кольорів кузова та додаткових опцій. Вони включають хромовані, чорні або карбонові логотипи на вибір.

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У підрозділі Q можна зробити суперкар ще унікальнішим. Передбачено тонування карбонових елементів, а також вставки з плетеної шкіри для сидінь.

Інтер'єр можна замовити у кількох кольорах Фото: Aston Martin

Під капотом встановлений 5,2-літровий турбований двигун V12 потужністю 770 к.с. і 900 Нм крутного моменту. Він працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач ZF 8HP95. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,6 секунди. Максимальна швидкість становить 340 км/год.

Всі автомобілі оснастять унікальними для цієї версії 21-дюймовими колісними дисками. Вони доступні у сріблястому або чорному кольорах. Диски взуті у шини Pirelli P Zero розміром 265/35 R21 спереду, а ззаду – 305/30 R21.

Для Aston Martin DBS 770 Ultimate створили унікальний дизайн колісних дисків Фото: Aston Martin

Виробництво Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante вже запущено. Перші постачання клієнтам заплановано на третій квартал 2023 року.

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