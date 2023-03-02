Aston Martin показав найшвидшу машину швидкої допомоги у світі (фото)

Aston Martin DBX707 буде використовуватися як медична машина для гонок "Формули-1". У кросовері розмістили вогнегасники, медичні сумки та дефібрилятор.

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Aston Martin представив нову офіційну медичну машину для гонок Формули-1. Ним став 707-сильний кросовер DBX707. Про це повідомили на сайті PistonHeads.

На перегонах "Формули-1" іноді трапляються серйозні аварії, які потребують швидкого реагування. Саме тому машинами швидкої допомоги часто стають дуже швидкі автомобілі.

Цього сезону до чемпіонату буде задіяний один із найшвидших кросоверів у світі — Aston Martin DBX707. Він отримав деякі доопрацювання, зокрема і проблисковий маячок, встановлений на дах.

[ + – ] Кросовер отримав нове обладнання, яке може стати в нагоді на гоночному треку Фото: Aston Martin

Кросовер пофарбований у фірмові кольори команди Aston Martin Racing. Він доставлятиме на місця аварій медиків, які зможуть надати медичну допомогу постраждалим пілотам.

[ + – ] Aston Martin DBX707 пофарбований у фірмові кольори команди Aston Martin Racing Фото: Aston Martin

У кросовері розмістили вогнегасники, медичні сумки та дефібрилятор. Він також оснащений схваленими FIA гоночними сидіннями, кожне з яких має шеститочкові ремені безпеки.

Раніше на чемпіонатах Формули-1 використовувалися стандартні кросовери Aston Martin DBX. Тепер вони передають цю честь швидшій модифікації.

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В Aston Martin заявили, що активно вивчали те, як проявив себе медичний DBX. Завдяки цьому нова модель зможе справлятися зі своїми завданнями ще краще.

Новий кросовер приєднається до автомобіля безпеки Aston Martin Vantage F1 Edition. Він з'являється на гоночному треку у разі виникнення небезпечних ситуацій.

[ + – ] Aston Martin також випускає автомобілі безпеки для "Формули-1" Фото: Aston Martin

Aston Martin DBX707 оснащується 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 707 к.с. і 900 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 310 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Каліфорнії на продаж виставили надзвичайно рідкісний седан Aston Martin Lagonda Taraf 2018 року випуску.