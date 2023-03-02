Aston Martin показал самую быструю машину скорой помощи в мире (фото)

Aston Martin DBX707 будет использоваться в качестве медицинской машины для гонок "Формулы-1". В кроссовере разместили огнетушители, медицинские сумки и дефибриллятор.

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Aston Martin представил новую официальную медицинскую машину для гонок "Формулы-1". Им стал 707-сильный кроссовер DBX707. Об этом рассказали на сайте PistonHeads.

На гонках "Формулы-1" иногда случаются серьезные аварии, которые требуют быстрого реагирования. Именно поэтому машинами скорой помощи часто становятся очень быстрые автомобили.

В этом сезоне чемпионата будете задействован один из самых быстрых кроссоверов в мире — Aston Martin DBX707. Он получил некоторые доработки, в том числе и проблесковый маячок, установленный на крышу.

[ + – ] Кроссовер получил новое оснащение, которое может пригодиться на гоночном треке Фото: Aston Martin

Кроссовер окрашен в фирменные цвета команды Aston Martin Racing. Он будет доставлять на места аварий медиков, которые смогут оказать медицинскую помощь пострадавшим пилотам.

[ + – ] Aston Martin DBX707 окрашен в фирменные цвета команды Aston Martin Racing Фото: Aston Martin

В кроссовере разместили огнетушители, медицинские сумки и дефибриллятор. Он также оснащен одобренными FIA гоночными сиденьями, каждое из которых имеет шеститочечные ремни безопасности.

Ранее на чемпионатах "Формулы-1" использовались стандартные кроссоверы Aston Martin DBX. Теперь они передают эту честь более быстрой модификации.

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В Aston Martin заявили, что активно изучали то, как проявил себя медицинский DBX. Благодаря этому новая модель сможет справляться со своими задачами еще лучше.

Новый кроссовер присоединится к автомобилю безопасности Aston Martin Vantage F1 Edition. Он появляется на гоночном треке при возникновении опасных ситуаций.

[ + – ] Aston Martin также выпускает и автомобили безопасности для "Формулы-1" Фото: Aston Martin

Отметим, что Aston Martin DBX707 оснащается 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 707 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Калифорнии на продажу выставили невероятно редкий седан Aston Martin Lagonda Taraf 2018 года выпуска.