Море карбона и 770 сил: представлен прощальный бензиновый суперкар Aston Martin (видео)

Aston Martin DBS770 Ultimate станет последним чисто бензиновым суперкаром британской марки. Купе разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и развивает 340 км/ч.

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Aston Martin презентовал новое купе DBS770 Ultimate. Финальную версию модели DBS Superleggera выпустят лимитированной серией из 499 авто (300 купе и 199 кабриолетов) стоимостью от 387 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт британской марки.

[ + – ] Суперкар разгоняется до 340 км/ч Фото: Aston Martin

Новый Aston Martin DBS770 Ultimate станет последним чисто бензиновым суперкаром бренда. Последующие модели будут гибридами или электромобилями.

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Прощальную модель серьезно доработали. Цифровой индекс в названии указывает на увеличенную с 725 до 770 л. с. мощность 5,2-литрового V12 твин-турбо. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон Фото: Aston Martin

Автомобилю перенастроили подвеску и рулевое управление, а также усилили жесткость кузова. Замедляют его карбоново-керамические тормоза диаметром 410 мм спереди и 358 мм сзади.

[ + – ] Купе получило спортивные сиденья Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin DBS770 Ultimate внешне отличается увеличенными вентиляционными отверстиями спереди, карбоновым обвесом и новым капотом с воздухозаборниками. Также предусмотрены декор из углеволокна и 21-дюймовые диски с шинами размером 265/35 R21 спереди и 305/30 R21 сзади.

Салон Aston Martin DBS770 Ultimate отделан кожей, карбоном и алькантарой. Суперкар также получил спортивные ковшеобразные сиденья.

Ранее Фокус сообщал, что дизайн нового суперкара Lamborghini рассекречен перед премьерой.