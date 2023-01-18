Море карбона и 770 сил: представлен прощальный бензиновый суперкар Aston Martin (видео)
Aston Martin DBS770 Ultimate станет последним чисто бензиновым суперкаром британской марки. Купе разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и развивает 340 км/ч.
Aston Martin презентовал новое купе DBS770 Ultimate. Финальную версию модели DBS Superleggera выпустят лимитированной серией из 499 авто (300 купе и 199 кабриолетов) стоимостью от 387 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт британской марки.
Новый Aston Martin DBS770 Ultimate станет последним чисто бензиновым суперкаром бренда. Последующие модели будут гибридами или электромобилями.Важно
Прощальную модель серьезно доработали. Цифровой индекс в названии указывает на увеличенную с 725 до 770 л. с. мощность 5,2-литрового V12 твин-турбо. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.
Автомобилю перенастроили подвеску и рулевое управление, а также усилили жесткость кузова. Замедляют его карбоново-керамические тормоза диаметром 410 мм спереди и 358 мм сзади.
Суперкар Aston Martin DBS770 Ultimate внешне отличается увеличенными вентиляционными отверстиями спереди, карбоновым обвесом и новым капотом с воздухозаборниками. Также предусмотрены декор из углеволокна и 21-дюймовые диски с шинами размером 265/35 R21 спереди и 305/30 R21 сзади.
Салон Aston Martin DBS770 Ultimate отделан кожей, карбоном и алькантарой. Суперкар также получил спортивные ковшеобразные сиденья.
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