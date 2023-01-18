Море карбону та 770 сил: представлений прощальний бензиновий суперкар Aston Martin (відео)

Aston Martin DBS770 Ultimate стане останнім суто бензиновим суперкаром англійської марки. Купе розганяється до 100 км/год за 3,2 сек і розвиває 340 км/год.

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Aston Martin презентував нове купе DBS770 Ultimate. Фінальну версію моделі DBS Superleggera випустять лімітованою серією із 499 авто (300 купе та 199 кабріолетів) вартістю від 387 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт британської марки.

[ + – ] Суперкар розганяється до 340 км/год. Фото: Aston Martin

Новий Aston Martin DBS770 Ultimate стане останнім суто бензиновим суперкаром бренду. Наступні моделі будуть гібридами чи електромобілями.

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Прощальну модель серйозно доопрацювали. Цифровий індекс у назві вказує на збільшену з 725 до 770 к. с. потужність 5,2-літрового V12 твін-турбо. З 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 340 км/год.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра, алькантара та карбон. Фото: Aston Martin

Автомобілю переналаштували підвіску та кермо, а також посилили жорсткість кузова. Уповільнюють його карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду та 358 мм ззаду.

[ + – ] Купе отримало спортивні сидіння Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin DBS770 Ultimate зовні відрізняється збільшеними вентиляційними отворами спереду, карбоновим обважуванням та новим капотом з повітрозабірниками. Також передбачені декор з вуглеволокна та 21-дюймові диски з шинами розміром 265/35 R21 спереду та 305/30 R21 ззаду.

Салон Aston Martin DBS770 Ultimate оброблений шкірою, карбоном та алькантарою. Суперкар також отримав спортивні ковшеподібні сидіння.

Раніше Фокус повідомляв, що дизайн нового суперкара Lamborghini розсекречено перед прем'єрою.