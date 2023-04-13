Aston Martin представил самый мощный кабриолет в своей истории (фото)

Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante стал самым быстрым кабриолетом в истории британского бренда. Новинка отличается от стандартной модели более мощным двигателем.

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Aston Martin представили сверхбыстрый кабриолет DBS 770 Ultimate Volante, который поступит в продажу уже в 2023 году. Об этом рассказали на сайте бренда.

Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante основан на одноименном купе, но оснащен откидным верхом. Всего будет выпущено 199 экземпляров этой модели.

Новинка отличается стильным дизайном с большой решеткой радиатора. Сзади расположены двойные выхлопные патрубки и карбоновый диффузор.

На суперкар установлены двойные выхлопные патрубки Фото: Aston Martin

Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante имеет множество вариантов окраски кузова и дополнительных опций. Они включают хромированные, черные или карбоновые логотипы на выбор.

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В подразделении Q можно сделать суперкар еще более уникальным. Предусмотрены тонировка карбоновых элементов, а также вставки из плетеной кожи для сидений.

Интерьер можно заказать в нескольких цветах Фото: Aston Martin

Под капотом установлен 5,2-литровый турбированный двигатель V12 мощностью 770 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач ZF 8HP95. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,6 секунды. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Все автомобили оснастят уникальными для этой версии 21-дюймовыми колесными дисками. Они доступны в серебристом или черном цветах. Спереди диски обуты в шины Pirelli P Zero размером 265/35 R21, а сзади — 305/30 R21.

Для Aston Martin DBS 770 Ultimate создали уникальный дизайн колесных дисков Фото: Aston Martin

Производство Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante уже запущено. Первые поставки клиентам запланированы на третий квартал 2023 года.

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