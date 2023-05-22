Ексклюзивний суперкар Mercedes за $2,72 мільйона згорів ущент на рівному місці (фото)

Усього випущено лише 275 Mercedes-AMG One і це найдорожча модель німецької марки. Трековий суперкар оснащений гібридною установкою від боліда "Формули 1".

Related video

У Великій Британії згорів дуже рідкісний і дорогий суперкар Mercedes-AMG One. Автомобіль не підлягає відновленню. Про це пише The Sun.

Інцидент мав місце на трасі М6 у графстві Стаффордшир. Примітно, що Mercedes-AMG One не пересувався своїм ходом — його транспортували на автовозі. Раптом авто спалахнуло.

Рідкісний суперкар повністю знищений Фото: The Sun

До прибуття пожежних вантажівка з Mercedes-AMG One вигоріла вщент. Причини пожежі розслідуються спеціалістами Mercedes, але відомо, що загоряння сталося в гібридній установці, коли запалення вже було вимкнено.

Важливо

В Україні помітили дуже рідкісний спортивний Mercedes-Benz 2000-х (фото)

Трековий суперкар Mercedes-AMG One – найдорожча модель історії німецької марки. Він коштує 2,72 мільйона доларів і випущений лімітованим накладом у 275 екземплярів.

Mercedes-AMG One — оснащений силовою установкою від боліда "Формули 1" Фото: Mercedes-Benz

Особливість Mercedes-AMG One – силова установка від боліда "Формули 1". 1,6-літровий бензиновий V6 c турбонаддувом та електромотор сумарно розвивають 1063 к. с. Суперкар розганяється до 100 км/год за 2,9 сек і розвиває 352 км/год, а також може проїхати 18 км в електричному режимі.

Раніше Фокус розповідав про надхмарні витрати на утримання Mercedes-AMG One. Відвідування СТО коштуватиме $850 000.

Також ми писали, що в Україні відтворили екстремальний Гелендваген для бездоріжжя.