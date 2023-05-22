Эксклюзивный суперкар Mercedes за $2,72 миллиона сгорел дотла на ровном месте (фото)

Всего выпущено лишь 275 Mercedes-AMG One и это самая дорогая модель немецкой марки. Трековый суперкар оснащен гибридной установкой от болида "Формулы-1".

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В Великобритании сгорел очень редкий и дорогой суперкар Mercedes-AMG One. Автомобиль не подлежит восстановлению. Об этом пишет The Sun.

Инцидент имел место на трассе М6 в графстве Стаффордшир. Примечательно, что Mercedes-AMG One не передвигался своим ходом – его транспортировали на автовозе. Внезапно авто загорелось.

Редкий суперкар полностью уничтожен Фото: The Sun

До прибытия пожарных грузовик с Mercedes-AMG One выгорели дотла. Причины пожара расследуются специалистами Mercedes, но известно, что возгорание произошло в гибридной установке, когда зажигание уже было выключено.

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Трековый суперкар Mercedes-AMG One – самая дорогая модель в истории немецкой марки. Он стоит 2,72 миллиона долларов и выпущен лимитированным тиражом в 275 экземпляров.

Mercedes-AMG One — оснащен силовой установкой от болида "Формулы-1" Фото: Mercedes-Benz

Особенность Mercedes-AMG One — силовая установка от болида "Формулы-1". 1,6-литровый бензиновый V6 c турбонаддувом и электромотор суммарно развивают 1063 л. с. Суперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает 352 км/ч, а также может проехать 18 км в электрическом режиме.

Ранее Фокус рассказывал о заоблачных затратах на содержание Mercedes-AMG One. Посещение СТО обойдется в $850 000.

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