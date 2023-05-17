В Украине воссоздали впечатляющий Гелендваген для самого экстремального бездорожья (видео)

Тюнинг Гелендвагена включает установку портальных мостов и огромных внедорожных шин. С 585-сильным V8 тяжелый Mercedes-Benz разгоняется до 100 км/ч за 5 с.

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Новый Mercedes-AMG G63 4×4² только недавно поступил в продажу и еще не появился на украинском рынке. Тем не менее такой внедорожник уже есть в нашей стране, ведь его построил мастер Александр из Житомира со своей командой. Об уникальном проекте он рассказал в видео на своем Youtube-канале "Джипы-монстры".

Клиренс внедорожника вырос до 350 мм

За основу взяли стандартный Mercedes-AMG G63 2022 года. Тюнинг Гелендвагена включает главную "фишку" версии 4×4² — портальные мосты, благодаря которым клиренс вырос до внушительных 350 мм. Кроме того, появились огромные внедорожные шины и расширители арок (их взяли у старого Mercedes G500 4×4²). Спереди установлены дуги.

Внедорожная резина потребовала установки расширителей арок

Двигатель Mercedes G63 такой же, как у его внедорожной версии – 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 585 л. с. Даже после доработки потяжелевший автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5 с и легко достигает 170 км/ч.

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Следует отметить, что житомирские мастера уже давно выполняют подобный тюнинг Гелендвагена. В частности, они создали несколько копий легендарного шестиколесного Mercedes G63 AMG 6X6. Часть авто уже поставили за рубеж для иностранных заказчиков. Кроме того, в Житомире построилии впечатляющий "Запорожец" на агрегатах 500-сильного Porsche.

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