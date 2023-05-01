Море карбона и 900 сил: Гелендваген получил экстремальную версию в пустынном стиле (фото)

Заряженный Mercedes-AMG G63 получил множество новых кузовных элементов из карбона. Также был полностью изменен салон и доработан двигатель.

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Немецкое тюнинг-ателье Mansory доработало Mercedes-Benz G-Glass. Внедорожник получил новый кузовной обвес и стал мощнее. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Заряженный Mercedes-AMG G63 получил множество новых кузовных элементов из карбона. Кузов авто окрасили в пустынный цвет.

На автомобиль установили новые 24-дюймовые черные колесные диски. Их дизайн вдохновлен гонками ралли.

Mercedes-AMG G63 Mansory P900 получил новые кузовные элементы из карбона Фото: Mansory

На крыше Mercedes-AMG G63 Mansory P900 появились дополнительные огни. Их часто устанавливают для поездок по бездорожью в ночное время.

Интерьер выполнен из светло-коричневой кожи. Кнопку запуска двигателя перенесли на потолок.

Салон авто выполнен из светло-коричневой кожи Фото: Mansory

Mercedes-AMG G63 Mansory P900 оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 900 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре по заказу клиента. Стоимость внедорожника остается неизвестной.

Ранее Фокус писал, что Mercedes-Benz G-Class получил новую лимитированную версию от Mansory.